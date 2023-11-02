«Я паркуюсь как чудак». Жильцы дома на проспекте Мира в Нижнем Тагиле пожаловались на автохама, припарковавшего ВАЗ-2106 прямо у подъезда

В редакцию АН «Между строк» обратился житель дома № 11 на проспекте Мира, который пожаловался на владельца ВАЗ-2106, припарковавшего свой автомобиль прямо у подъезда. По словам тагильчанина, машина простояла, перекрыв дорогу в подъезд, несколько часов. При этом мужчина отмечает, что мест для парковки во дворе было предостаточно.

«Водитель — настоящий чудак. Не нашёл места лучше, чем прямо у подъезда. Мы вроде живём в 2023 году, и до сих пор некоторые не желают парковаться правильно, не создавая неудобств другим. Он поставил машину так близко к выходу из подъезда, что ни одна женщина с коляской не смогла бы пройти», — рассказал мужчина АН «Между строк».