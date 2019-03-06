«Я не расистка, правда»: глава комитета Госдумы по вопросам семьи назвала гомосексуалов «больными» людьми и объяснила призыв не заниматься сексом с иностранцами

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в эфире программы «Познер» заявила, что считает гомосексуалов «больными» людьми, которых необходимо лечить.

«Чайковский тоже был [геем], но он это скрывал, стеснялся. За что наказывать? Лечить надо», — сказала Плетнёва.

Стоит отметить, что это высказывание стало одним из целой серии противоречивых заявлений депутата в эфире передачи. По мнению Плетнёвой, ВИЧ передаётся исключительно половым путём, поскольку «у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало и ответственности никто не несёт». Владимир Познер на это заметил, что человеку противоестественно иметь лишь одного сексуального партнёра за всю жизнь, на что депутат ответила: «Я никого не осуждаю».

Также в передаче затронули проблему сексуальных домогательств.

«Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, то тут не только мужчины виноваты. Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим, женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я не знаю, ну такая женщина… Я бы не согласилась», — поделилась Плетнёва.

При обсуждении запрета абортов депутат призналась, что сама сделала аборт.

«Мне стыдно, я делала. Жили мы бедно, я понимала, что мне нужно будет воспитывать детей, учить. Я родила двух дочек, и всё. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Действительно, это убивание человека», — сказала она.

При этом Плетнёва подчеркнула, что не считает необходимым запрет абортов, предоставив право принимать решение каждой конкретной женщине. Также Плетнёва прокомментировала свою скандальную фразу, которую она произнесла во время ЧМ-2018 по футболу, когда призвала российских женщин не заниматься сексом с иностранцами.

«Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-80. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда», — говорит Плетнёва.

Депутат также высказалась против беби-боксов — с её слов стало понятно, что она не очень хорошо понимает, что это такое.

«Это не наша нравственность, чтобы она [мать] туда несла и положила. Непонятно, сколько туда положили, куда этих детей дели», — сказала она.

Коснулись и темы усыновления детей иностранцами.