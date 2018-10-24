«Я готов облиться бензином и сжечь себя прямо у здания суда». Житель Нижнего Тагила намерен совершить самосожжение из-за мошенничества с жильём

В январе 2018 года тагильчанин Денис Халитов узнал, что квартира, в которой он прожил 14 лет, больше ему не принадлежит. Мужчина считает, что стал жертвой мошенников, и в отчаянии говорит, что готов сжечь себя перед зданием суда, если ему не удастся доказать свою правду.

Двухкомнатную квартиру в одном из домов на улице Дарвина Халитов приобрёл в 2004 году у некого Сергея Журавкова, которой на тот момент отбывал наказание в ЛИУ-51. Сделка проходила через доверенных лиц Журавкова, которым Халитов передал деньги за квартиру, но по ряду причин нотариально оформить все документы на право собственности жилищем Денис не успел.

«В 2007 году Журавков освободился из колонии и стал вести асоциальный образ жизни, — рассказал Халитов АН “Между строк”. — Я несколько раз встречался с ним, но он всегда был в состоянии алкогольного опьянения, поэтому вести его к нотариусу не было смысла. Мне пришлось даже обращаться в полицию, но там отказали в возбуждении уголовного дела по мошенничеству, так как ни сам Журавков, ни его доверенные лица, через которых я передавал деньги, никогда не отрицали факт сделки и обещали всё официально оформить».

В 2010 году Журавков скончался, так и не успев переписать квартиру на Халитова.

«За всё это время никто из родственников по поводу квартиры ко мне не обращался. Я все 14 лет живу в этой квартире, сделал ремонт, исправно плачу за коммунальные услуги. Юристы сказали, что через 15 лет с момента сделки её можно оформить на себя, предъявив все платёжные документы. И вот зимой ко мне домой заявляется незнакомая девушка с полицией и показывает решение суда (имеется в распоряжении редакции), где говорится, что она дочь Журавкова и теперь эта квартира принадлежит ей», — возмущается мужчина.

Согласно документу, в конце 2017 года в Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила обратилась некая Анастасия Юрченко, которая заявила, что она внебрачная дочь Журавкова и хочет унаследовать квартиру своего отца. В качестве свидетелей были заслушаны мать Анастасии и их общая знакомая, которые подтвердили слова девушки.

«Вы хотите стать сыном Путина? Для этого достаточно прийти в наш суд и привести двух людей, которые подтвердят ваши слова. Я считаю, что судья Красакова, которая вынесла решение в пользу Юрченко, была в сговоре с мошенниками. Она на слово поверила этим людям, хотя те не предоставили никаких материальных доказательств. Даже экспертизы ДНК не было. А теперь меня выселяют из единственного жилища. Меня даже никто не уведомил об этом суде, и поэтому я упустил все сроки подачи апелляции», — говорит Халитов.

По мнению Дениса Халитова, Юрченко узнала о спорной квартире два года назад, когда он обсуждал вопрос о надлежащем оформлении жилплощади в собственность с жильцами дома. И тогда у девушки, которая проживает со своей матерью в соседнем доме, созрел преступный план, уверен мужчина.

Денис обжаловал решение в суде вышестоящей инстанции, но безуспешно. Он надеется на то, что прокуратура и полиция его услышат и выведут мошенников на чистую воду.

«Судья Тагилстроевского райсуда Володина, которая сейчас рассматривает мои ходатайства и жалобы, просто не хочет слушать мои доводы. Есть подозрения, что она тоже в сговоре с мошенниками. Я уже обращался в тагилстроевскую и областную прокуратуру, к руководству тагильской полиции, в Следственный комитет — всё пока безрезультатно. Я готов уже облиться бензином и поджечь себя прямо у здания Тагилстроевского суда, чтобы меня наконец-то услышали. Я даже готов отдать эту квартиру детдомовцам, только бы она не досталась мошенникам. Бензин будет 100%, если я не докажу, что я прав!» — заявляет Халитов.

В прокуратуре Тагилстроевского района АН «Между строк» пояснили, что в настоящее время полиция проводит проверку по заявлению Халитова.

«Какую-то точку в этом деле я ставить не могу. Сейчас идёт проверка в полиции по заявлению гражданина Халитова по факту мошенничества со стороны указанных им лиц. Я пока не видел результатов этой проверки, но как только материалы к нам поступят, то мы их изучим. Если полиция провела проверку неполно либо приняла незаконное решение, то будем его отменять и дальше работать в этом направлении. Там же ещё параллельно идут судебные процессы по гражданским искам. Давить на судебные органы нет никаких оснований», — отметил прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев.

Сегодня Халитов получил ответ от отдела полиции № 19, который проводил проверку по его заявлению. В возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием события преступления».