WhatsApp ограничил отправку массовых сообщений из-за фейков о коронавирусе

В блоге мессенджера WhatsApp 7 апреля было опубликовано заявление, в котором сообщается о введении запрета на отправку массовых сообщений. Таким образом компания борется с фейками о коронавирусе, распространяемыми пользователями.

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются символом в виде двойной стрелки. Этот символ означает, что пользователь, от которого вы получили это сообщение, не является его автором. Таким образом, эти сообщения носят менее личный характер, чем обычные сообщения в WhatsApp. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что распространение массовых сообщений необходимо замедлить, чтобы не способствовать распространению дезинформации, а также чтобы мессенджер и дальше «оставался сервисом для личного общения».

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