WADA начало расследование из-за новых контейнеров для проб спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в связи с утверждениями, что новые контейнеры для мочи и крови можно легко вскрыть при определённых условиях, сообщается на сайте организации.

19 января лаборанты из Кёльна уведомили агентство, что контейнеры BEREG-KIT Geneva можно вскрыть вручную «после заморозки» пробы. Это вызвало опасения, так как запасная проба (проба B) спортсмена обычно замораживается. Агентство связалось с изготовителем контейнеров Berlinger и попросило проверить эти утверждения. 27 января в компании отчитались, что им не удалось вскрыть пробы, которые «использовались в соответствии с инструкцией». Означает ли это, что заморозка не помогает вскрыть пробы, не уточняется.

«WADA признаёт, что если всё подтвердится, то это вызовет озабоченность и вопросы. Мы хотим заверить спортсменов и других заинтересованных, что WADA намерена до конца работать с Berlinger, пока ситуация не разрешится. Мы продолжим информировать всех заинтересованных о развитии событий», — заявили в антидопинговом агентстве.

Ранее к контейнерам BEREG-KIT возникли вопросы в связи с обвинениями в применении допинга в адрес российских спортсменов. Расследование WADA показало, что в России с помощью специальных инструментов их вскрывали так, чтобы почти не оставлять следов. В то же время Россия категорически отвергла возможное вскрытие и подмену проб. Спортсмены и чиновники обращали внимание на то, что WADA признавала вскрытыми даже пробы без следов, так как россияне якобы очень хорошо отработали технологию.