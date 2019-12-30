«Взрывная тишина»: 74.ru выпустил фильм о трагедии в Магнитогорске

К годовщине трагедии в Магнитогорске 74.ru снял фильм «Взрывная тишина» — о взрыве дома, найденной в урне бутылке с порошком и поражающими элементами, расстрелянной маршрутке и исламистах. Напомним, 31 декабря 2018 года в доме на Карла Маркса, 164 прогремел взрыв, после которого обрушился подъезд многоэтажки, погибли 39 человек. Вечером 1 января рядом с местом трагедии взорвалась и сгорела маршрутка, в ней нашли тела трёх мужчин, а рядом с местом трагедии очевидцы заметили силовиков.

По данным журналистов портала, оба взрыва — дома и маршрутки — могут быть связаны. В своём расследовании редакция портала опиралась на рассказы непосредственных участников событий: семьи Фокиных, младшего сына которых спасли спустя сутки после взрыва, Шухрата Ульфатова, потерявшего при взрыве беременную жену и троих детей, соседей, помогавших разбирать завалы, а также дворника, нашедшего на остановке одного из ТРК города взрывное устройство.

Журналист 74.ru также встретился с главным инженером управляющей компании ТЖХ, обслуживающей дом на Карла Маркса, 164, Андреем Овчинниковым. Специалист рассказал, что УК обязана проводить осмотры дома дважды в год — весной и осенью. В 2018 году такая проверка прошла перед началом отопительного сезона. Нареканий по состоянию дома не было.

Журналисты Znak.com и Baza, активно освещавшие трагедию в Магнитогорске, также уверены, что это был теракт. Однако Следственный комитет и ФСБ избегают комментариев на эту тему и не разглашают детали расследования. Официальная приоритетная версия — взрыв газа, однако до сих пор неясно, как он сдетонировал.