Baza опубликовала новое расследование взрыва жилого дома в Магнитогорске в 2018 году. Издание назвало произошедшее терактом (ВИДЕО)

Интернет-издание Baza выпустило фильм-расследование о трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года и унесла жизни 39 человек. Авторы расследования снова озвучивают версию о том, что произошедшее было теракт, который власти попытались скрыть, и приводят аргументы.

Они собрали и систематизировали всю информацию, которую они собирали на протяжении года — в числе прочих они брали комментарии у корреспондентов Znak.com и 74.ru, которые были на месте трагедии, общались с жителями дома на Карла Маркса, 164, дворником, который нашёл взрывное устройство возле торгового комплекса.

«Расследование мы провели ещё год назад — начали его 8 января, сейчас, через год, мы слетали на место трагедии и встретились с людьми, которые имели прямое отношение к происходившему. У нас нет сомнений, что это был теракт. Другой вопрос — почему это скрывают власти», — говорит журналист издания.

Ранее, 27 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости назвал версию о теракте в Магнитогорске слухами.

«Точно так же, как сразу эксперты, собственно, вынесли вердикт, и экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем кроме слухов, и не соответствуют действительности […] Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», — заявил Песков.

На это ответил один из основателей издания Baza Никита Могутин.

«Единственные ребята, которые попытались что-то сделать, — это ребята и девчонки с 74.RU и Znak.com — местных изданий. Они первые попытались сказать, что это, скорее всего, теракт. И что произошло? На них обрушилась волна хейта и ненависти, оскорблений в соцсетях, телеграм-каналах, СМИ, причём явно заказная волна», — сказа он.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года в жилом доме произошёл взрыв, в результате обрушения перекрытий подъезда, погибли 39 человек.