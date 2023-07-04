«Взрослым кошкам найти дом намного сложнее». В Нижнем Тагиле в зоомагазине «Природа» сложилась добрая традиция — помогать бездомным животным

В Нижнем Тагиле, в зоомагазине «Природа» на улице Октябрьской Революции, 19, поселились две кошки, которых сотрудники взяли на передержку, чтобы в дальнейшем найти им хороший дом и постоянную семью. Журналист АН «Между строк» познакомилась с четвероногими питомцами и узнала их историю.

Первая жительница зоомагазина — кошка Маша. Её привезла сотрудница Анастасия из села Николо-Павловское около трёх месяцев назад. Перед тем, как сюда попасть, кошка отморозила уши.

«Маша жила в подвале жилого дома в селе Николо-Павловское, некоторые жильцы относились к ней плохо и хотели её отравить. Одна бабушка её подкармливала. Когда мы её взяли, она уже была беременная, поэтому роды мы принимали в магазине. Она родила троих котят, которых уже раздали, а вот её пока пристроить не можем, взрослым кошкам найти дом намного сложнее», — рассказывает Анастасия.

Спустя два месяца после появления Маши, местные жители принесли в зоомагазин ещё троих брошенных котят, которых нашли в частном секторе у забора. Маша с удовольствием приняла на себя роль их приёмной матери и выкормила детёнышей.

У соседки Маши пока нет клички, она попала на передержку около двух недель назад. Её принесли тагильчане из подъезда жилого дома. Сотрудники боятся, что кошка может убежать, поэтому из временного домика её пока не выпускают. А вот Маша уже освоилась, поэтому утром и днём она гуляет по магазину, а также контролирует клиентопоток с крылечка здания. А перед закрытием магазина идёт спать к себе в домик.

Точный возраст животных узнать сложно, сотрудники думают, что кошкам около двух лет. Несмотря на то, что у кошек сложная судьба, они очень ласковые, общительные и послушные, приучены к лотку.

Сейчас их кормят и присматривают за ними неравнодушные сотрудники зоомагазина. Здесь, можно сказать, уже сложилась добрая традиция — принимать бездомных животных и находить им хозяев. Эти питомцы «Природы» далеко не первые, кому помогают сотрудники магазина. И, наверняка, не последние.