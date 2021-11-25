«Выручка упала на 80%». Руководители трёх кинотеатров Нижнего Тагила подписали письмо губернатору с требованием отменить QR-коды

Владельцы кинотеатров Свердловской области подготовили открытое обращение к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием отменить систему QR-кодов для привитых и переболевших коронавирусом, сообщает Znak.com. Под письмом подписались директора трёх тагильских кинотеатров: «Родина 3D», «Россия» и «Мягкий кинотеатр».

«Каждый день мы читаем новости о давке в общественном транспорте, очередях на вакцинацию, на приём в поликлинику, и нас не покидает ощущение абсурдности и несправедливости происходящего — вот те сферы, которые нуждаются во вмешательстве и непосредственно влияют на рост заболеваемости! Но почему-то Вы [Евгений Куйвашев] вновь обращаете своё влияние именно на частный бизнес, причём точечно, на самые пострадавшие его отрасли», — сказано в письме.



Скриншот письма губернатору



Директора кинотеатров называют происходящее «доведением до банкротства» и требуют отмены ограничений, которые обязывают руководство кинотеатров и торговых центров пускать только посетителей с QR-кодами.

«Я подписываюсь под всеми словами в этом письме. Мы в прошлом году почти полгода не работали, только начали оправляться — и опять пришёл удар. После введения QR-кодов выручка упала примерно на 80%. Выручка ведь ещё зависит от фильмов, а из-за пандемии многие громкие кинопремьеры не вышли в прокат. И получается, что смотреть было нечего, люди к нам не шли. Надеюсь, что нас услышат», — рассказал АН «Между строк» директор тагильского кинотеатра «Россия» Алексей Рожков.

Напомним, кинотеатры Свердловской области были закрыты с 30 марта по 9 сентября 2020 года. Правительство РФ тогда включило кинотеатры в список сфер, пострадавших от коронавируса. В день открытия тагильских кинотеатров горожане признавались, что за полгода привыкли смотреть кино онлайн.

С 30 октября 2021 года в Свердловской области во всех кинотетрах и торговых центрах ввели вход только по QR-кодам. Люди без QR-кода не могут посещать кинотеатры, музеи, театры, концертные площадки.