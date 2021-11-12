Театры Нижнего Тагила потеряли почти половину выручки после введения QR-кодов 

Учреждения культуры Нижнего Тагила уже две недели живут по новым правилам, проверяя на входе у гостей QR-коды. В первые дни после введения этой меры городские театры потеряли почти половину зрителей. Как рассказали руководители трёх театров Нижнего Тагила, сейчас ситуация стала налаживаться.

В Новом Молодёжном театре продажи билетов упали примерно на 40%. Всем зрителям, не имеющим QR-коды и купившим билеты на спектакли заранее, вернули деньги.

«Проблем с QR-кодами почти не возникает. Единичные случаи бывают, но люди относятся с пониманием — мы все стали невольными заложниками обстоятельств. Хочется людям донести, что театр на самом деле более безопасное место, учитывая все меры по нераспространению COVID-19, чем автобус или магазин. У нас очень понимающая аудитория, и это радует», — рассказал «Афише МС» замдиректора Молодёжного театра Николай Рузанов.

Из-за введения QR-кодов продажи билетов в Нижнетагильском драматическом театре упали в два раза.

«В первые дни мы боялись, что будут полупустые залы. Продажи сильно просели, но как только люди поняли, что нет проблем ни со входом по кодам, ни с покупкой билетов, в течение недели панические настроения прошли. Нет проблем на входе, коды проверяем быстро, люди относятся с пониманием. Спектакли идут, залы не пустые», — говорит худрук драматического театра Игорь Булыгин.

«QR-коды повлияли на посещаемость не в лучшую сторону. В настоящее время мы активно предлагаем нашу новогоднюю программу и, к сожалению, видим, что введение QR-кодов останавливает зрителей. После волны недовольства в соцсетях мы боялись, что зрители будут выражать недовольство, придя в театр. Но потом, когда я вместе с коллегами была на контроле билетов, убедилась, что к нам идут лояльные зрители, выбирающие Театр кукол сердцем. У нас не возникало никаких сложностей, люди понимают, что для обеспечения деятельности мы просто выполняем требования», — отмечает директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва.

Добавим, что театрам и концертным площадкам свердловских городов разрешено заполнять залы только на 75%.