Выпускники-двоечники не смогут получить аттестаты об окончании школы без экзамена

Согласно приказу Минпросвещения РФ, аттестат об окончании школы без сдачи экзаменов получат только выпускники с итоговыми оценками не ниже «удовлетворительно» по всем предметам. Соответствующий документ был опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Как пишет ТАСС, учащиеся 11-х классов должны будут также получить «зачёт» за итоговое сочинение/изложение по русскому языку, а ученикам 9-х классов необходимо будет сдать итоговое собеседование по этому предмету.

Напомним, 11 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2020 году школьные аттестаты будут выдаваться выпускникам без сдачи ЕГЭ в связи с пандемией коронавируса. При этом те школьники, которые намерены в этом году поступать в вузы, смогут сдать экзамены в июле.