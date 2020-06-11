В России все школьники получат аттестат без сдачи экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2020 году все российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи экзаменов, пишет «Интерфакс».

Для продолжения обучения в средних профессиональных образовательных организациях не понадобятся дополнительные экзамены — ученики будут зачислены в них по результатам аттестатов.

При этом те, кто хочет получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Основная стадия ЕГЭ в 2020 году начнётся 3 июля — первыми состоятся экзамены по литературе и географии.

«Ещё одна особенность этого года — возможность выпускникам школ уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, причём сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ представить свой результат. Основной экзаменационный период пройдёт с 3 по 23 июля. Ещё два дня — 24 и 25 июля — резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена. Кроме того, у тех школьников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, будет возможность сдать экзамены в августе», — сказал Мишустин.

В правительстве пояснили, что привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за пандемии коронавируса, чтобы обезопасить школьников и педагогов. Мишустин также поручил Министерству просвещения России и Рособрнадзору привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня.