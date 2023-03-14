«Выгоднее вывозить, когда растают». Заместитель мэра Нижнего Тагила объяснил, почему снежные валы в городе не убирают до весны

На днях заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ» отчитался о качестве уборки снега в городе. Чиновник рассказал, что по итогам 2022 года с улиц Нижнего Тагила было вывезено 154 тысячи тонн снега, что на 20% больше аналогичных показателей 2021 года. Кроме того, он отметил, что с практической точки зрения для службы заказчика городского хозяйства города выгоднее вывозить подтаявший снег, поскольку он более плотный и занимает меньше места в кузове грузовика.

«В зимний период вывоз снега тоже производится, но в весенний период, когда снег уже начинает подсаживаться, он более плотный и тяжёлый, становится меньше по объему, поэтому его, скажем так, выгоднее вывозить. Сейчас, уже в весенний период, вывоз снега продолжится. Кроме того, к сезону уже готовится к работе ливневая канализация потому, что мы видим на улицах потоки воды», — пояснил Егор Копысов.

Является ли это основной причиной возникновения больших снежных отвалов зимой по всему городу, чиновник не уточнил. В то же время, отвечая на вопрос о многочисленных жалобах тагильчан на качество уборки снега на Тагилстрое, он заявил, что критичных замечаний к обслуживающим организациям по вопросу качества уборки снега нет.

«Вообще служба заказчика, как держатель контракта по уборке и обслуживанию дорог, имеет своих кураторов, которые ежедневно проверяют практически всю территорию города, качество всех дорог. Конечно же, бывают замечания, но надо сказать, что все их ООО “Капиталстрой” (организация, с которой заключён контракт на уборку снега на Тагилстрое. — Прим. ред.) оперативно отрабатывает, поэтому критичных улиц с точки зрения уборки снега на Тагилстрое не было», — сообщил Копысов.