Выдворенных из Беларуси членов Координационного совета оппозиции задержали в Украине

Членов Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кривцова задержали на территории Украины, со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси сообщает государственное агентство «Белта».

В сообщении Госпограничной службы Украины говорится, что Колесникова не проходила пограничный контроль на границе. В отношении Родненкова и Кривцова сейчас определяют порядок пересечения госграницы.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что Родненкова и Кривцова насильно выдворили из Беларуси. По его словам, члена совета оппозиции Марию Колесникову тоже хотели вывезти из страны, но она не позволила это сделать.

«От себя добавлю — это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению её перемещения через границу. Она осталась на территории республики Беларусь», — сказал Геращенко.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источники пишет, что Колесникова порвала свой паспорт, когда её пытались насильственно вывезти из Беларуси.

Ранее агентство «Белта» сообщило, что Колесникову якобы задержали на границе с Украиной при попытке незаконно покинуть территорию Беларуси. Собеседник «Интерфакса» предположил, что белорусские спецслужбы могли инсценировать попытку Колесниковой незаконно пересечь границу, так как она не собиралась уезжать из страны.