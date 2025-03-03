«Выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тысячи тонн». ЕВРАЗ НТМК представил проекты технического перевооружения коксохимического производства

На прошлой неделе экологи, представители общественных организаций, образовательных, медицинских и культурных учреждений Нижнего Тагила, а также предприниматели побывали на ЕВРАЗ НТМК и посмотрели проекты технического перевооружения коксохимического производства, которые реализуются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Посетители увидели демонтаж коксовой батареи № 10, площадку технического перевооружения установок по производству пека марки Б, а также побывали на участке сбора, сортировки и прессования мусора и на площадке биохимустановки, на которой был презентован проект по установке защитных сооружений для исключения запахов.

«В рамках проекта “Чистый воздух” на ЕВРАЗ НТМК запланировано девять масштабных воздухоохранных мероприятий. Шесть из них уже реализованы, выбросы загрязняющих веществ снижены на 7,9 тысячи тонн, а затраты составили 6,36 млрд рублей. Мы готовы вести открытый диалог и рассказывать об экологических проектах, которые реализуются на наших уральских предприятиях», – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

Инвестиции в модернизацию коксовой батареи № 10 составят более 28 млрд рублей. В настоящее время осуществляется её демонтаж. После обновления производительность батареи достигнет 970 тысяч тонн валового кокса в год. Использование современных технологий обеспечит значительный экологический эффект, включая сокращение выбросов в атмосферу более чем на 1 тысячу тонн ежегодно. После завершения технического перевооружения коксовая батарея № 10 будет соответствовать наилучшим доступным технологиям, в том числе и в области экологии. Ввод в работу восстановленных мощностей запланирован на конец третьего квартала 2027 года, заявили на предприятии.

Инвестиции в модернизацию установок по производству электродного пека превысят 3 млрд рублей, а завершение проекта планируется на 2026 год. Он предусматривает закрытие устаревших пекококсовых батарей и переход на экологически безопасную технологическую цепочку с производительностью до 60 тысяч тонн в год. В результате ЕВРАЗ НТМК получит новую товарную продукцию, востребованную на рынке, — пеки различных марок, соответствующий требованиям потребителей. Техперевооружение позволит снизить выбросы специфических веществ коксохимического производства на 140,7 тонны в год, а также повысить безопасность труда и улучшить условия работы для сотрудников.

На ЕВРАЗ НТМК утверждён проект по установке перекрытий открытых отстойников и бассейнов биохимической установки с системой эвакуации отходящих газов. Перекрытия будут выполнены из стеклопластика. Также будет смонтирована современная система для сбора и очистки отходящих газов.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» комбинат регулярно с 2018 года зарыбляет Нижнетагильский пруд и Ленёвское водохранилище. Экологи ЕВРАЗа высаживают в городские водоёмы одноклеточную микроводоросль хлореллу, а в прудки-очистители заселяют водные растения — эйхорнию и пистию, которые также служат биологическим фильтром воды.