В Тагильский пруд выпустили 16 тысяч мальков сазана

Вчера, 8 октября, в Нижнем Тагиле в парке имени А.П. Бондина по инициативе ЕВРАЗ НТМК состоялась экологическая акция по зарыблению Тагильского пруда. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, начальник управления охраны природной среды ЕВРАЗ НТМК Светлана Неугодникова, представители «Главрыбвода», ветераны комбината, дети с ограниченными возможностями здоровья и активисты общества «Движение Первых».

«Совместно с крупнейшими предприятиями Нижнего Тагила мы реализуем федеральные проекты “Чистая вода” и “Чистый воздух” в рамках национального проекта “Экология”. ЕВРАЗ НТМК как одно из градообразующих предприятий принимает активное участие в процессе улучшения экологии города, модернизируя производственные мощности, снижая объёмы выбросов в атмосферу и улучшая состояние наших водоёмов», — рассказал Алексей Бурдилов.

В рамках акции в городской пруд было выпущено 16 тысяч мальков сазана. Эта рыба выполняет важную экосистемную функцию — являясь санитаром водоёмов, она способна очищать водохранилище, избавляя его от избыточного роста водорослей и прочей растительности, что особенно важно для поддержания здоровья экосистемы.

«ЕВРАЗ НТМК с 2018 года проводит мероприятия по зарыблению городских водоёмов, и за это время в естественную среду было выпущено более 30 тысяч толстолобиков, белых амуров и сазанов. Осень — это благоприятное время для выпуска мальков, потому что вода за лето насытилась кислородом и хищники не так активны, поэтому мы надеемся, что большая часть молоди благополучно переживёт зиму и восполнит экосистему городского пруда», — прокомментировала Светлана Неугодникова.

Исходя из рекомендаций научных организаций, выбор пал на сазана как на ценную промысловую рыбу, обладающую множеством преимуществ. В благоприятных условиях она может вырасти до 50-70 см в длину и достигнуть веса до шести килограммов. Однако всё-таки основная задача, которую будет выполнять эта рыба, заключается в естественном очищении водоёма.