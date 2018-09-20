Выборы нового главы Нижнего Тагила пройдут 12 октября

Голосование депутатов за кандидатов на пост главы Нижнего Тагила состоится 12 октября 2018 года. Об этом председатель местной гордумы Алексей Пырин сообщил коллегам сегодня после проведения первого после летних каникул заседания НТГД. Спикер напомнил, что формальный этап отбора кандидатов в мэры пройдёт 26 сентября. Специальная конкурсная комиссия, которая состоит из представителей местной гордумы и представителей свердловского губернатора, должна будет проверить документы на достоверность. Уже 3 октября планируется провести второй этап, в ходе которого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет.

В пресс-службе гордумы АН «Между строк» сообщили, что заседания комиссии будут проходить, скорее всего, в закрытом режиме, без присутствия журналистов. 12 октября состоится внеочередное заседание гордумы, на котором депутаты и будут выбирать мэра. Новый градоначальник будет избираться думой сроком на пять лет из тех людей, которых допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия из восьми человек, о её составе агентство писало ранее.

Напомним, на кресло мэра Нижнего Тагила претендуют шесть человек. Это врип главы города Владислав Пинаев, сотрудник «Адвокатской конторы № 1» Юрий Черных, учитель гимназии № 18, руководитель сообщества молодых педагогов Нижнего Тагила Данил Кукутин, председатель нижнетагильского отделения «Партии роста» предприниматель Евгений Рохлин, блогер Илья Коровин, известный интернет-пользователям под ником Илiя Тагильчанинъ, и председатель общественной организации «Профсоюз юристов и правозащитников Свердловской области» Александр Усольцев.

Фаворитом считается Владислав Пинаев. Его кандидатуру активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также Пинаева поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод».