Губернатор Куйвашев назначил членов конкурсной комиссии по выборам мэра Нижнего Тагила

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил вторую часть конкурсной комиссии по выборам нового мэра Нижнего Тагила. В неё вошли: первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и замглавы администрации губернатора Ильхам Ширалиев, возглавляющий департамент кадровой политики и контроля. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель аппарата Нижнетагильской городской думы Валерий Зябочкин. По его словам, распоряжение лидера области поступило в аппарат сегодня, 28 августа, но датировано 24 августа.

Мэр Нижнего Тагила будет избираться осенью депутатами местной гордумы сроком на пять лет из тех людей, которых допустит до итогового голосования как раз специальная конкурсная комиссия из восьми человек. Первая четвёрка была утверждена депутатами НТГД ещё 9 августа. Тогда в состав комиссии были включены по два представителя от главных тагильских финансово-промышленных групп — ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода». ЕВРАЗ представляют почётные граждане города директор коксохимического производства НТМК, депутат Никита Беркутов, а также советник управляющего директора предприятия и председатель местной Общественной палаты Михаил Аршанский. «Уралвагонзавод» — начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко и гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов. 26 сентября представители местной гордумы и свердловского губернатора проверят поступившие в аппарат НТГД документы на достоверность и полноту информации.

«Мы сейчас осуществляем проверку, потом каждому члену комиссии направляем пакет документов. Каждый член комиссии будет изучать информацию обо всех кандидатах», — отметил Зябочкин.

После 26 сентября оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет.

Напомним, на кресло мэра Нижнего Тагила претендуют шесть человек.