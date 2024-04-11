А вы знали? В Нижнем Тагиле находится единственная в России скульптура работы знаменитого автора Триумфальной арки в Париже Джеймса Прадье «Распятие Иисуса Христа» 

В Нижнем Тагиле находится единственная в России скульптура известнейшего в Европе скульптора Жана Жака (Джеймса) Прадье, автора более 200 работ из мрамора и гипса, одного из создателей Триумфальной арки в Париже, автора надгробия на могиле Наполеона Бонапарта.

В нашей стране Прадье стал широко известен благодаря появлению копий с его скульптур, таких как «Амазонка на лошади», «Психея», «Три грации», выпуск которых в 1990-х годах наладили некоторые российские кооперативы. Выпускали копии работ Прадье и раньше: на заводе в Каслях в 30–50-х годах ХХ века. Здесь делали бюсты Мольера, Гомера, Гюго и Кювье. Однако подлинных работ этого скульптора в России нет больше нигде, кроме Нижнего Тагила.

Долгое время Прадье считался едва ли не придворным скульптором: большинство его скульптур изображали французских королей и членов их семей, придворных вельмож и кардиналов. В 1834 году он завершил работу над скульптурной композицией «Сатир и вакханка». Её увидел Анатолий Николаевич Демидов и сразу же купил для своей виллы во Флоренции, заплатив при этом вдвое больше, чем сам скульптор хотел выручить за работу. Кроме того, «русский миллионщик» заказал Прадье ещё 10 скульптур в античном стиле для своей виллы Сан-Донато.

Скульптура «Иисус, распятый на кресте» была изготовлена в 1844 году по заказу Авроры и Анатолия Демидовых и Матильды Бонапарт и предназначалась для надгробия на могиле Павла Николаевича Демидова в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.

В 1875 году прах Павла Николаевича был перевезён в фамильный склеп под Выйско-Никольской церковью в Нижнем Тагиле, вместе с прахом переехала и скульптура.

Работа Прадье представляет собой надгробный памятник в виде распятия высотой 4,5 метра, изготовленный из белого каррарского мрамора. Он чудом сохранился в годы советского воинствующего атеизма, когда Выйско-Никольская церковь была разрушена, а гробница Демидовых разорена. В 1924 году усилиями первого директора Нижнетагильского краеведческого музея Александра Николаевича Словцова скульптура была перевезена в музей. Транспортировка и установка в зале огромного распятия представляла собой довольно сложную задачу. Известно, что для того, чтобы поместить скульптуру в экспозицию, пришлось увеличить один из оконных проёмов, поскольку через двери занести её в музей было невозможно из-за габаритов. И по сей день скульптура знаменитого мастера находится в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал». Она атрибутирована как «Распятие Иисуса Христа», что, конечно, не искажает её смыла, но не совсем точно соответствует французскому переводу и, на наш взгляд, недостаточно передаёт драматургию сюжета.

Любопытно, что скульптур Жана Жака Прадье могло быть в нашей стране и больше. В 1860 году Павел Павлович Демидов купил в Пратолино легендарную виллу Медичи и перевёз туда ряд скульптур из виллы Сан-Донато, в том числе знаменитую композицию «Сатир и вакханка». Унаследовавший виллу Пратолино бывший регент Югославии Павел Карагеоргиевич (внук Павла Павловича Демидова) завещал её Советскому Союзу, но итальянские власти аннулировали завещание и тайком распродали коллекции Пратолино на аукционе «Сотбис».

Скульптура работы Прадье в нижнетагильском музее (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://museum-nt.ru/upload/iblock/596/5969a0b316968ab10315c80c3bfea1bf.jpg Жан Жак Прадье (рис. неизв. автора, первая половина XIX в. / общ. достояние) Выйско-Никольская церковь (фото неизв. автора, 1910–1914 гг. / общ. достояние)

По материалам:

– http://historyntagil.ru/3_24.htm;

– https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.dd0fbc0c-6385b7a5-a98b9507-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/James_Pradier;

– https://museum-nt.ru/content/exposition/collections/list.php?SECTION_ID=19&sphrase_id=3544.