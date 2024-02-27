А вы знали? Проект Ново-Тагильского металлургического завода был куплен в США у компании United States Steel Corporation

Проект Ново-Тагильского металлургического завода (НТМЗ), ставшего позднее основой Нижнетагильского металлургического комбината, был создан вовсе не в недрах советских НИИ или архитектурно-планировочных мастерских. Он был куплен в Соединённых Штатах Америки у корпорации United States Steel Corporation, а если точнее, то у её питтсбургского филиала Carnegie Steel Company, которому, в свою очередь, завод спроектировали инженеры концерна Круппа (Германия).

Согласно первоначальным планам, Ново-Тагильский металлургический завод должен был стать одним из крупнейших в мире и по своим масштабам уступать лишь Магнитогорскому комбинату — ключевому элементу Урало-Кузнецкого комплекса. Стояла задача оснастить все предприятия УКК самым лучшим и совершенным оборудованием, которое имелось на то время в мировом промышленном арсенале. Планировалось, что завод будет работать на местной руде из месторождений «тагило-кушвинского бассейна», на кизеловском коксе и обеспечивать прокатом крупнейшие предприятия региона, включая УЗТМ в Свердловске, а также УВЗ в Нижнем Тагиле.

Для адаптации проекта завода и его привязки к месту Высший совет народного хозяйства СССР подрядил фирму Albert Kahn Associates Inc. из Детройта, специалисты которой были введены в структуру треста «Госпроектстрой» в виде отдельного подразделения. Ответственными за окончательный вариант проекта НТМЗ стали Альберт Кан (США), специалист по промышленной архитектуре Анатолий Степанович Фисенко и «архитектурный генерал» сталинской эпохи Виктор Александрович Веснин.

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Общая сметная стоимость строительства металлургического завода-гиганта в Нижнем Тагиле составляла более 440 млн рублей. Строящийся НТМЗ должен был стать вторым по объёму производства предприятием чёрной металлургии в СССР после Магнитогорского завода и быть в два раза мощнее Кузнецкого металлургического комбината. На Ново-Тагильском заводе должно было заработать шесть доменных печей, 20 мартенов, а также две группы прокатных станов: сортовая — блюминг и четыре среднесортных и мелкосортных стана; листовая — слябинг с тремя листовыми станами. Также были запланированы цеха холодного проката листа и листоотделки. Завод должен был производить более 2 млн тонн стали в год. Ввод в строй основных мощностей НТМЗ был запланирован в 1934–1935 годах. В январе 1931-го на площадке НТМЗ начались первые работы. К марту была закончена расчистка территории для будущих цехов — мартеновского, доменного и шамотного, для коксовой батареи, началась разметка их фундаментов. 17 марта 1931 года рядом с площадкой, на берегу речки Вязовки, был построен первый жилой барак.

Любопытно, что факт несоветского происхождения проекта НТМЗ (НТМК) никак не скрывался до 1941 года, но затем упоминания об этом были исключены из истории завода по идеологическим причинам, так как причастный к созданию проекта концерн Круппа работал на фашистскую Германию. А в послевоенный период, с учётом доработок и изменений, внесённых в разные годы в оригинальный проект, говорить об этом и вовсе потеряло смысл: по сути, это было уже другое предприятие, перестроенное с учётом ошибок и просчётов зарубежных проектировщиков.