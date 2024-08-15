А вы знали? На острове Сосновый на Черноисточинском пруду 280 лет назад производились тайные плавки серебра

Одной из самых загадочных историй, связанных с Демидовыми, являлась легенда о том, что в XVIII веке на острове Сосновый на Черноисточинском пруду существовало тайное производство по выплавке серебра и чеканке из него фальшивых рублей, созданное по распоряжению Акинфия Никитича Демидова. Более ярко эту легенду пересказал писатель Евгений Фёдоров в своей трилогии «Каменный пояс» (12+).

Начиная с середины 50-х годов ХХ века десятки историков и краеведов-любителей посетили остров в поисках доказательств этой теории, пытаясь найти предметы, напрямую связанные с плавкой серебряной руды или чеканкой монет из выплавленного серебра.

В пользу легенды говорили архивные документы о перевозке Демидовыми больших объёмов серебряной руды с месторождений на реке Калате и с Алтайских гор, а также передаваемые из поколения в поколение рассказы жителей Черноисточинского посёлка о тайном монетном дворе на острове Сосновый. Были и материальные находки: гвозди, скобы, топор, сделанные, судя по клеймам, во второй половине XVIII столетия, и фундамент загадочного строения, обнаруженного на острове в начале 1960-х. Фундамент был сложен из камня-плитняка, но усилен в более поздний период шамотным кирпичом. Однако в 1990-х годах историки пришли к выводу, что производство серебра и серебряных монет на Сосновом не более чем легенда. Хотя любители истории продолжали приезжать на остров и вели поиски с помощью металлоискателей. Это ничего не давало: Сосновый давно был облюбован рыбаками, которые оставляли на острове разный металлический мусор, и металлоискатели реагировали на ржавые консервные банки или пробки от пивных бутылок. Поставить окончательную точку в вопросе, был на острове Сосновый «тайный монетный двор» Демидовых или нет, могли только археологические раскопки.

И они случились. В 2011 году на острове побывала научная экспедиция историков Ханты-Мансийского автономного округа. В результате проведённых раскопок были обнаружены гвозди, инструменты и черепки посуды XVIII века, монеты 1740-х годов, остатки плавильных печей, тигли и шлак. Спектральный анализ шлака позволил установить, что на острове во второй половине XVIII века действительно производилась плавка серебряной руды. Были это опытные плавки или серебро производилось в больших объёмах, можно будет установить в ходе дальнейших раскопок на Сосновом. Ряд историков полагают, что объёмы выплавляемого здесь серебра могли быть значительными, до нескольких пудов в год, а слитки дефицитного в XVIII веке металла могли вывозиться в Невьянск (столицу демидовской «империи» на Урале) по тайным лесным дорогам. В пользу этого говорит и тот факт, что в XVIII столетии Сосновый ещё не был островом, а являлся частью побережья нынешнего Черноисточинского пруда.

А вот доказательств чеканки фальшивых серебряных рублей на острове экспедиция не нашла.