А вы знали? Фонтан в Комсомольском сквере украшала русалка, и поставили её там потому, что одна молодая художница заплакала, а добрый тагильский парень её пожалел

Знаете ли вы, что сначала фонтан в Комсомольском сквере Нижнего Тагила украшала русалка, а не Каменный цветок? Некоторые тагильчане спрашивают, откуда в городе появилась водная дева, почему или в честь чего. Здесь надо сказать, что версий появления русалки в фонтане Комсомольского сквера несколько. Но две из них являются самыми интересными. На них мы и остановимся.

Версия первая. В январе 1928 года наш город посетил нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский. Он побывал на Окружной промышленно-экономической выставке, в краеведческом музее, а также выступил перед тагильскими комсомольцами, призвав их развивать культуру в Нижнем Тагиле. Тогда же он пригласил делегацию тагильских комсомольцев в Москву, пообещав обширную культурную программу. Одним из пунктов программы было посещение ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских) на Мясницкой улице. Делегация тагильских комсомольцев была приглашена на диспут, посвящённый утверждению работ молодых студентов-скульпторов, которые должны были изготовить образцы садово-парковых скульптур. Победителю гарантировалось, что его работа будет установлена в соседнем дворе. В финале диспута оказались две фигуры русалок, одна из которых в конце концов была объявлена победителем (к слову, фигура до сих пор стоит во дворе дома № 24 на Мясницкой улице). Автор второй фигуры — провинциальная художница Варвара Красносельцева — так расстроилась из-за проигрыша, что расплакалась. Тогда руководитель тагильской делегации Николай Овчинников подошёл к девушке и успокоил её: «Мы сейчас строим в Нижнем Тагиле парк. Хотите, ваша русалка будет украшать его фонтан?» Молодая художница согласилась, и русалка отправилась на Урал.

Версия вторая. В начале 1930-х невьянские комсомольцы, наводя порядок на свалке, нашли под грудами мусора две фигуры, изображающие русалок. Фигуры эти прежде украшали крыльцо или фасад одного из купеческих домов. После революции дом реквизировали, а русалок отправили на свалку как «чуждые пролетарскому сознанию образцы буржуазного искусства». Всё же невьянцы решили свозить одну из русалок в Нижний Тагил и показать работникам музея. Кто знает, а вдруг они являются ценным произведением искусства? После того как работники Нижнетагильского музея сказали, что фигуры не представляют никакого интереса, невьянские комсомольцы так расстроились, что забыли забрать русалку с музейного двора. Через какое-то время её увидел один из активистов строительства сквера и забрал для фонтана.

Как известно, гипс, из которого в те времена изготавливали парковые фигуры, недолговечный материал, и с годами русалка в фонтане начала терять мелкие детали. За ней ухаживали, насколько это было возможно, но в начале 1950-х фигура начала интенсивно разрушаться. Тогда было принято решение заменить её на Каменный цветок.