«Вы уволены». Как сохранить работу или уйти «красиво», если указали на дверь

Безработными в Нижнем Тагиле на 1 марта 2017 года числятся 1909 человек. Региональный департамент по труду и занятости населения провёл весьма любопытное исследование – по последнему месту работы уволенных жителей региона, которых по итогам прошлого года скопилось почти 75 тысяч человек. Как выяснилось, самыми проблемными профессиями являются водитель автомобиля (без работы остались 1476 человек), продавец продовольственных товаров (1140 человек), уборщик (1050 человек), подсобный рабочий (940 человек), специалист (923 человека), вахтёр (793 человека), менеджер (669 человек), бухгалтер (637 человек), продавец непродовольственных товаров (563 человека), грузчик (483 человека) и охранник (472 человека).

Юристы отмечают, что зачастую люди слепо соглашаются с руководителем, решившим их уволить, вместо того, чтобы попытаться законно сохранить работу. Видя ошибки работодателя при увольнении и зная свои права, шансы остаться или хотя бы разойтись «по-хорошему» увеличиваются в разы, уверены эксперты. Наиболее важные пункты из ТК РФ разбираем с прокуратурой и юристом.

Чаще всего увольнение происходит из-за разногласий по тем или иным вопросам между работником и работодателем. Реже – в связи с нарушением трудового договора или дисциплины. Трудовым законодательством предусмотрено три основных вида прекращения трудовых отношений:

- прекращение трудового договора по соглашению сторон;

- расторжение трудового договора по инициативе работника;

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

В первом случае отношения работник – работодатель урегулированы статьёй 78 ТК РФ. Подтверждением этого является подписание соглашения о расторжении контракта обеими сторонами.

При уходе с работы по собственному желанию сотрудник обязан в письменном виде уведомить начальство минимум за две недели до дня предполагаемого увольнения.

«В соответствии со статьёй 84.1 ТК РФ прекращение трудового договора оформляется приказом или распоряжением работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ. В соответствии со статьёй 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Также при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника», – разъясняют в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.

При нарушении работодателем установленного срока выплат он будет обязан выплатить их с уплатой процентов, отмечают в надзорном ведомстве. При этом обязанность выплаты денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Согласно статье 81 ТК РФ, у работодателя имеется право на инициативу по прекращению трудового договора.

Юристы советуют обратить особое внимание на одну из наиболее часто встречающихся в практике причин увольнения – за прогул.

«В ТК РФ прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочей смены вне зависимости от её продолжительности, – рассказывает директор Центра юридических консультаций Екатерина Савина. – Если в период отсутствия на рабочем месте войдёт перерыв на обед, то это время в подсчёт не входит».

Важный момент: если работник докажет, что отсутствовал на рабочем месте по не зависящим от него причинам, то в таком случае увольнение будет незаконным.

«К таким причинам можно отнести сбой в работе контрольно-пропускной системы на предприятии, случаи незаконного изменения рабочего места или графика, – уточняет Савина. – Также причиной для увольнения за прогул не могут являться последствия, вызванные чрезвычайными ситуациями, в том числе задержка рейса, авария на трассе или другие транспортные проблемы».

Нельзя уволить работника из-за временной нетрудоспособности, если он выполнял общественные или государственные обязанности, участвовал в забастовке или был заключён под стражу.

«Отсутствие работника на рабочем месте оформляется актом, где в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество и должность работника, отсутствующего на рабочем месте; дата и точное время отсутствия на работе; точное время составления акта; фамилии, имена, отчества и должности работников, подписывающих акт, подписи таких работников. После составления акта оформляется приказ о создании комиссии по расследованию дисциплинарного проступка. Работнику предоставляется право предоставить объяснения», – разъясняет юрист.

За весь прошлый год в центр занятости Нижнего Тагила в поисках работы пришли 12,5 тысячи человек. По словам наших экспертов, эта цифра могла быть меньше, если бы работники знали о своих правах и, ещё не потеряв прежнее место работы, вовремя обратились к юристу или в государственную инспекцию труда.

Агентство новостей «Между строк»