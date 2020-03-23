«Вы смерти моей хотите?!» Журналист АН «Между строк» в течение недели пыталась сдать анализ на коронавирус

В феврале журналист АН «Между строк» Евгения Музяева переболела пневмонией и провела 22 дня в больнице. После выписки у неё поднялась температура, которая неделю держалась на уровне 37,4, и не прекращался кашель. При этом в больнице Женю навещала мама, которая только вернулась из Вьетнама. Плохое самочувствие нашей коллеги и контакт с тем, кто только что отдохнул в Азии, а также пандемия коронавируса в мире навели нас на мысль, что «лучше перебдеть», и мы решили провести журналистский эксперимент — сдать тест на COVID-19 в Нижнем Тагиле.

16 марта Евгения была на приёме у терапевта в поликлинике № 4 и попросила дать ей направление на сдачу анализа на коронавирус.

«Врач отказалась выдать направление, так как я сама не была в последнее время за границей. Терапевт сказала, что не знает, откуда у меня температура, и выписала антибиотик. Было понятно, что таких направлений она вообще никому ещё не выписывала».

Жене назначили флюорографию — четвёртую за последний месяц — и новый курс антибиотиков, хотя она ещё не восстановилась после тех, что давали в больнице.

18 марта Евгения позвонила в единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43. Через 8 минут ожидания ответил оператор. Он отметил, что «самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена», и посоветовал обратиться поликлинику, больницу или скорую помощь.

«“Но ни в коем случае не приходите сами в поликлинику. Вам необходимо вызвать врача на дом. Только по назначению врача вам сделают данный тест. Но у вас подозрения серьёзные”, — отметил оператор и соединил меня с другим специалистом для консультации. После короткого разговора меня ещё раз перевели, уже на третьего человека, который записал мои данные и пообещал передать информацию в Роспотребнадзор», — рассказывает Евгения.

Также журналистку заверили, что её данные передадут в областной Минздрав, но третий специалист на горячей линии отметил, что, раз сама Женя не была заграницей, «вряд ли кто-то откликнется, потому что всё сейчас завалено коронавирусом».

20 марта. Неделю наша коллега провела с температурой, сильной слабостью и кашлем, но продолжала ждать, что с ней свяжутся из Минздрава или Роспотребнадзора. Эксперимент «сдать тест на коронавирус как обычный человек» провалился. Редактор принимает решение звонить напрямую начальнику Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Юрию Бармину. Узнав, что прямо сейчас Евгения в очередной раз находится в поликлинике № 4, Юрий Яковлевич просит её подняться в кабинет главного врача Жанны Климовой.

«Но она, узнав о том, что у меня подозрение на коронавирус, потребовала скорее покинуть кабинет и спуститься на третий этаж, к специалисту по инфекциям. “Вы зачем сюда-то пришли? Юрий Яковлевич послал? Он смерти моей что ли хочет?!” — возмутилась главврач».

Инфекционист сообщил, что сейчас бесполезно брать анализы на коронавирус, так как Евгения принимает антибиотики, но пообещал, что к ней приедут в понедельник, 23 марта. Женя вернулась в очередь к терапевту, чтобы снова узнать, что «снимок хороший, лёгкие чистые». Узнав, что наша коллега только что была в другом кабинете и ей наконец-то пообещали взять анализ на коронавирус, врач упрекнула пациентку: зачем пришла к ним в кабинет, «у них ведь дома дети». Медсестра стала брызгать чем-то на свой стол (наверное, это было средство для дезинфекции). В итоге перепуганные медики даже не стали измерять температуру и давление, в строке «объективный статус» указали, что температура «здоровая» — 36,5.

Продлевать больничный пришлось у заведующей терапевтическим отделением, которая выразила мнение, что никакого коронавируса быть не может, так как Женя виделась с мамой, прилетевшей из Вьетнама, ещё 22 февраля и «всё уже давно прошло». При ухудшении состояния в выходные завотделением рекомендовала вызвать скорую и госпитализироваться в инфекционную больницу.

«Вы узнайте в “Инвитро” на всякий случай, можно ли там уже платно сдать кровь на коронавирус. Если вы для себя хотите узнать. Потому что здесь пока непонятно, приедут к вам или нет в итоге. Там наверняка не заоблачные цены. У нас кровь с утра придёте сдадите», — посоветовала терапевт на прощание.

23 марта в 9 часов утра в квартиру к Евгении пришли двое сотрудников поликлиники в масках. Никакой спецодежды на них не было. Женщина при помощи ватной палочки взяла мазок из носа, а затем с языка. Медики предупредили, что результаты будут через 4-5 дней.