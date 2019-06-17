«Второй Шиес»: в Краноуфимске ветеран Минобороны подал в суд на власти из-за мусорного полигона

В Красноуфимском районном суде под председательством судьи Елены Хомутинниковой начались слушания по иску ветерана Минобороны РФ, подполковника запаса Андрея Баженова к главе Красноуфимского округа Олегу Ряписову и местной думе с требованием аннулировать результаты общественных слушаний по проекту строительства мусоросортировочного завода и полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) возле города Красноуфимска, пишет Znak.com.

По мнению Баженова, данные слушания были проведены в нарушение Градостроительного кодекса РФ.

«Общественные обсуждения проводились с 29 по 31 марта, причём только среди жителей Красноуфимского района. Жителей Красноуфимска, на чьей территории этот полигон будет строиться, не допустили. То есть 44 тысячи человек лишили права выразить своё мнение. Хотя Градостроительный кодекс РФ прямо говорит, что опрашиваются граждане, проживающие на территории, подверженной риску негативного воздействия», — пояснил истец.

Выбор ответчиков он объясняет тем, что 22 февраля текущего года именно дума Красноуфимского городского округа приняла положение о проведении общественных слушаний без участия жителей Красноуфимска, а Ряписов в тот же день подписал его.

Полигон и мусоросортировочный комплекс в Красноуфимске собирается построить первоуральская компания «ТБО Экосервис» - ранее именно эта структура была определена как региональный оператор по сбору, вывозу и утилизации ТКО из Западного округа Свердловской области. Осенью 2018 года компания представила проект завода на 100 тысяч тонн мусора в год и 100 новых рабочих мест. Стоимость предприятия составит 1 млрд рублей, к 2021 году должен быть построен межмуниципальный комплекс по обезвреживанию и обработке ТБО, который пока находится в разработке. Под строительство была определена площадка в 70 гектаров в так называемом урочище Барыня, но это решение вызвало протест местных жителей. По их мнению, это слишком близко к населённым пунктам: до деревни Межевая — 1,5 километра, до села Крылово — 2 километра, села Криулино — 3 километра, Красноуфимска — 2,5 километра. Кроме того, в 900 метрах от границы будущего полигона располагается детский оздоровительный лагерь «Чайка». 4 мая недовольные жители Красноуфимска провели по этому поводу митинг - на главную площадь города с требованием отменить решение о строительстве мусоросортировочной станции и полигона ТКО вышли порядка 600 человек.

«Я служил на острове Итуруп. Всё, что сумел скопить, вложил в строительство дома [в Красноуфимске], а сейчас меня лишают моего дома. Лишают права на нормальную жизнь. От моего дома до этого полигона всего 6 километров. Моё мнение такое — вся эта мусорная реформа не преследует никаких экологических целей. Цель совершенно другая — заработать на нас бабла», — возмущается Баженов.

По его мнению, все попытки местных и областных чиновников рассказать местным жителям о проекте не изменили скептического отношения к нему. Андрей Баженов уверен, что «здесь будет Шиес № 2», намекая на протест по поводу строительства мусоросжигательного завода и полигона ТКО в Архангельской области.