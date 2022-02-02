Второй фестиваль «Мой Бах» пройдёт в Нижнем Тагиле в середине марта

Нижнетагильская филармония готовится ко второму фестивалю «Мой Бах» (12+). Событие, как и в прошлом году, будет приурочено ко дню рождения великого композитора, и пройдёт на сцене филармонии с 15 по 31 марта. На него в Нижний Тагил приедут известные солисты, ансамбли, оркестры из разных городов.

«Одна из целей фестиваля — познакомить широкий круг слушателей с творчеством великого композитора, его предшественников и последователей. Иоганн Себастьян Бах предстанет и как гений органной музыки, и как воплощение барокко, и как тонкий знаток оркестра, и как великий шутник, и как автор саундтреков», – рассказывают организаторы фестиваля.

Впервые филармония проведёт конкурс видеороликов «Мой Бах» (6+). Участникам предлагают создать небольшое видео продолжительностью до 1 минуты. В ролике нужно рассказать о том, какое значение играет для вас музыка Баха. В течение всего фестиваля видеоработы будут публиковаться в группе филармонии во «ВКонтакте». Автор видео, которое наберёт больше всего отметок «Нравится», станет победителем конкурса и получит денежный приз в размере 5 тысяч рублей. Остальным конкурсантам вручат подарочные сертификаты для приобретения билетов на филармонические концерты. Работы принимаются до 9 марта 2022 года.

Разумеется, ждёт гостей фестиваля и насыщенная концертная программа. 15 марта на открытии фестиваля выступит пианист-интеллектуал из Москвы Никита Мндоянц. Выдающийся артист представит публике программу, где музыка Баха будет сочетаться с творениями его коллег по эпохе, а также прелюдиями и фугами советского композитора Всеволода Задерацкого, который предвосхитил современную моду на барокко. Концерт пройдёт в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» Минкультуры России.

Прозвучит музыка Баха и в Органном зале Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Так, 19 марта органистка Наталья Воронина и скрипачка Татьяна Рожнева исполнят композиции из известных фильмов, композиторы которых вдохновлялись произведениями Баха.

С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте Нижнетагильской филармонии.