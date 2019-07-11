Второй экс-подчинённый Цуканова арестован по обвинению в госизмене

В Москве по подозрению в государственной измене арестовали бывшего подчиненного экс-губернатора Калининградской области, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова Константин Антонец, пишет Ura.ru.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц двадцать четыре дня», — сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

Константин Антонец в 2015 году работал юристом в Министерстве экономики правительства Калининградской области, со ссылкой на отчёты о публичных консультациях, опубликованных на сайте ведомства, пишет РИА Новости. В документах Антонец значится как исполнитель регулирующего органа по проведению консультаций. Кроме того, в едином государственном реестре юридических лиц Антонец указан как руководитель центра, занимающегося организацией конференций и выставок, эту должность он получил в ноябре 2017 года.

Источник Ura.ru в правительстве Калининградской области подтвердил, что Антонец работал в администрации, когда главой региона являлся Цуканов.

«Антонец — совершенно неприметный человек. Он занимал [в региональном правительстве] какую-то небольшую должность, карьеристом не был. В Калининграде его особо не знают, серая личность», — пояснил собеседник агентства.

В 2018 году по подозрению в госизмене была задержана супруга Антонца Антонина Зимина, экс-директор Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Её подозревают в передаче секретных данных в Литву, начиная с 2015 года, и рассекречивании сотрудника ФСБ. Сейчас она находится под стражей в «Лефортово».

Напомним, 4 июля ФСБ задержала помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьёва по подозрению в госизмене. Во время обыска, по неподтверждённой информации, у Воробьёва были найдены польский паспорт и записывающая аппаратура. Позже чиновник был арестован до 4 августа и помещён в СИЗО «Лефортово». Воробьёв, имеющий статус действительного государственного советника третьего класса, был назначен помощником Цуканова в июле 2018 года, до этого он работал в правительстве Калининградской области и представительстве президента в Северо-Западном федеральном округе.