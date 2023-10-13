«Второгодник у нас звучит гордо». В Нижнем Тагиле в третий раз стартовала «IT-академия ЕВРАЗа»

В Нижнем Тагиле уже в третий раз стартовала «IT-академия ЕВРАЗа». Открытие нового сезона для юных программистов прошло, как и всегда, в центре «Мой бизнес». Цель IT-академии — сделать школьников IT-специалистами и дать учащимся реальный опыт в разработке продуктов.

В течение всего учебного года школьники с 9-го по 11-й класс будут проходить обучение в IT-академии, созданной на базе центра «Мой бизнес» при поддержке компании ЕВРАЗ, инвестиционной платформы «Вдело» и школы программирования «Железная логика».

«Второгодник у нас звучит гордо, потому что это те ребята, которые выдержали все непростые испытания первого курса и перешли на второй год. В прошлом году обучение закончили 60 человек, из них 40 окончили первый курс по программе обучения программированию на Python и 20 человек закончили второй курс по программе разработки WEB-сервисов. Одиннадцатиклассников, которые закончили в прошлом году школу и успешно поступили на бюджет в вузы, было 17 человек. Все они поступили на специальности, связанные с программированием», — говорит руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Сейчас первокурсники уже прошли тестирование, после чего произошло формирование групп и расписания. Всего на новый поток было зачислено 43 старшеклассника. Образовательная программа рассчитана на 4 часа в неделю для каждого ученика.

Те, кто уже занимается не первый год, сначала два месяца вспоминают базовые основы языков программирования Python, JavaScript и TypeScript. Те, у кого ещё нет опыта, изучают основы сетевого программирования, построения алгоритмов и учатся работать с памятью компьютера. Также учащиеся знакомятся с основами построения многопоточных приложений и учат основы работы с базами данных.

В результате ребята получают реальный опыт работы и выполненный кейс от компании в своё портфолио. В конце учебного года они презентуют результаты выполнения проекта перед комиссией. Зачастую IT-компании предлагают молодым людям заключить трудовой договор или контракт на обучение в ведущих вузах страны.

«Об IT-академии узнали от знакомых родителей, они рассказали, что есть возможность поучаствовать. Но нам и в том году рассказывали об этой программе, просто в девятом классе некогда было. Мы планируем сдавать информатику, сын решил, и я его в этом поддерживаю», — рассказывает мама одного из участников «IT-академии» Светлана.

В основе обучения ребят — лекции и практика, помимо этого, они посещают производства, знакомясь с технологическими процессами в реальном времени. На открытии нового сезона обучения все участники получили брендированный мерч от ЕВРАЗа.