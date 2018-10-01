Вступили в силу положения «закона Яровой» о хранении интернет-трафика

С 1 октября в России вступило в силу постановление правительства, обязывающее операторов связи в течение шести месяцев хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток, пишет «Интерфакс».

Хранение данных необходимо осуществлять в рамках так называемого «закона Яровой». Пакет антитеррористических поправок в законодательство, подписанный президентом 7 июля 2016 года, вступил в силу с 1 июля этого года. Операторы связи и интернет-компании теперь обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей в течение определённого срока — до шести месяцев.

Для хранения интернет-трафика правительство дало отсрочку. Согласно постановлению, которое правительство утвердило в апреле, операторы связи обязаны начать хранение всего интернет-трафика пользователей с 1 октября. При этом ёмкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Согласно утверждённым правительством правилам, операторы связи будут осуществлять хранение на территории РФ передаваемой пользователями информации на принадлежащих компании технических средствах. Документ предусматривает и возможность по согласованию с ФСБ хранить данные на ресурсах других операторов связи (например, оператор Tele2 будет хранить данные на ресурсах «Ростелекома»).

Обязанность хранить большие массивы данных, часть которых дублирует друг друга несколько раз, требует масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса, заявляли представители отрасли. Так, «Мегафон» оценил свои затраты на исполнение закона Яровой в 35–40 млрд рублей на 5 лет, «МТС» — в 60 млрд рублей, VEON («Билайн») — в 45 млрд рублей.