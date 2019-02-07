Встретивших полпреда Цуканова пикетчиков задержала полиция до выяснения личностей

Активистов общественного движения «Тагил за перемены», которые встречали на Тагилстрое полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, отвезли в ОП № 19 на ул. Чернышевского до выяснения личностей.

Павел Хорошилов и Ярослав Кузнецов находились рядом со школой № 34, куда с рабочим визитом приехал полпред в компании с губернатором. Один молодой человек держал плакат с текстом «Мусорный тариф — грабёж тагильчан», второй снимал происходящее и вёл онлайн-трансляцию во «ВКонтакте». Практически сразу к ним подошли сотрудники полиции и попросили сесть в служебную машину, после чего отвезли в отделение полиции. Все проводимые мероприятия проводятся в правовом поле, отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Члены общественного движения «Тагил за перемены» с понедельника выходят к зданию тагильской мэрии с одиночными пикетами из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).