Вслед за Нижним Тагилом в Челябинске отменили спектакль Дмитрия Назарова из-за критики СВО

В Челябинске отменили спектакль «Корень любви» (16+) с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, который должен был состоятся в Дворце культуры железнодорожников 2 февраля. Об этом сообщается на сайте «Городские зрелищные кассы» и «Яндекс Афиша».

В «Городских зрелищных кассах» АН «Между строк» сообщили, что отмена произошла по решению организаторов.

Фото: «Городские зрелищные кассы» Фото: «Яндекс Афиша»

Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» (16+) с участием актёров Дмитрия Назарова, который должен был состояться 1 февраля в Городском дворце молодёжи. Жители города оказались недовольны тем, как ранее актёр негативно высказывался по поводу СВО на Украине и мобилизации. Тагильчане в соцсетях призывали байкотировать мероприятие и потребовали от властей города, руководства ГДМ запретить спектакль. Организаторы гастролей ООО «Билет 96» подтвердили АН «Между строк», что отменить постановку пришлось из-за комментариев в соцсетях. Вчера подобные заявления стали появляться в городских пабликах Челябинска.