Всероссийскую перепись населения из-за коронавируса готовятся перенести на 2021 год

Росстат предложил перенести Всероссийскую перепись населения на 2021 год из-за коронавируса, пишет РИА Новости.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно», — заявил глава службы Павел Малков.

В Росстате отмечают, что изменение сроков не повлияет на результат — напротив, появится больше времени для её подготовки, будут использованы онлайн-технологии, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи в истории России. Новые сроки проведения переписи населения в случае её переноса определит правительство РФ.

Ранее RT сообщал, что из-за коронавируса перепись населения в труднодоступных районах перенесут на вторую половину 2020 года. Уточнялось, что точные даты будут определены по районам с местными властями.

В настоящий момент на территории России зарегистрировано 2777 случаев коронавируса, 30 человек скончались.

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