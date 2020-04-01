Всех находящихся на карантине россиян обяжут вести журнал о самочувствии

Граждане России, находящиеся на карантине, должны будут самостоятельно заполнять журнал о своём самочувствии и подтверждать нахождение дома, заявил «Интерфаксу» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Такие граждане, находящиеся на карантине, обязаны будут по запросу от Госуслуг самостоятельно заполнять журнал о самочувствии, подтверждать своё нахождение дома», ― заявил премьер.

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, скончались 25.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».