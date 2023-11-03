«Все слушатели научатся проектировать свои сайты». Партнёр «Яндекса» интернет-маркетолог Евгений Летов проведёт бесплатный интенсив на площадке СОФПП

Четырёхдневный бесплатный онлайн-интенсив на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) проведёт интернет-маркетолог Евгений Летов, основатель и директор компании «Промо Эксперт», сертифицированный партнёр по обучению «Яндекса» и тренер Google Educator Level 1. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Евгением и узнали, кому будет полезен интенсив, который стартует 7 ноября.

На практикуме Евгений Летов расскажет о своём подходе к созданию сайтов. Слушатели интенсива познакомятся с маркетингом, без знания которого, по мнению Евгения, не стоит браться за создание своей платформы. Самозанятые разберутся в функционале шаблонов страниц, базы данных и языке программирования, поймут, как сегментировать целевую аудиторию, и после прохождения обучения смогут самостоятельно сделать макет сайта.

«Я не буду глубоко уходить в технические особенности, но по итогу все слушатели научатся проектировать свои сайты. Главная ошибка при создании своего сайта — это уйти в креатив и дизайн. С точки зрения задач бизнеса главное — это привлечение целевой аудитории, поэтому сайт нужно делать таким, чтобы он нравился пользователям, а не тебе. Именно поэтому в своей программе я буду много говорить о целевой аудитории и её потребностях, а затем — о проектировании сайта, который поможет превратить пользователей в покупателей», — рассказывает Евгений.

В интернет-маркетинге Евгений Летов уже давно. По его словам, многие заказчики ориентируются на свой вкус и уделяют большое внимание дизайну, но опыт показывает, что в продажах первостепенны фотографии и описание, то есть контент, который размещён на площадке. Логотип, цвета и шрифты — это не самая главная задача, которую нужно решать при создании сайта.

«Люди спрашивают: что лучше — социальные сети или сайт. Ничего не лучше, отвечаю я. Сайты не устарели, они хорошо ищутся в большом поиске. Зачастую нужно делать и то, и то. Выбор всегда делаем исходя из аудитории, продукта или услуги, которую мы предлагаем», — отмечает Евгений Летов.

Компания Евгения «Промо Эксперт» занимается разработкой и продвижением сайтов. В штате работают 30 человек, в ноябре ей исполнится 12 лет.

«С 2005 года я работал в одной из самых крупных в Екатеринбурге веб-студий, в целом мой стаж в интернет-маркетинге — 18 лет. Более 13 лет я преподаю в УрФУ, Высшей экономической школе и ещё ряде бизнес-школ в Москве. А сейчас ещё и руковожу агентством интернет рекламы», — рассказывает Евгений.

Во время практической части эксперт научит самозанятых работать с популярным конструктором сайтов — Tilda Publishing, и после интенсива слушатели смогут самостоятельно собрать свой сайт.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://sofp.ru/meropriyatiya/intensiv-sozdanie-sajtov/.