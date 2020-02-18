Все осуждённые по делу «Сети» обжаловали обвинительный приговор

Семеро осуждённых по делу «Сети» (запрещена в РФ как террористическая организация) обжаловали обвинительный приговор. Как пишет «Интерфакс», 18 февраля апелляции подали адвокаты Максима Иванкина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Ранее это уже сделали защитники ещё четверых фигурантов.

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего по уголовному делу, возбуждённому в октябре 2017 года, проходят 11 человек: Егор Зорин, Илья Шакурский, Василий Куксов, Дмитрий Пчелинцев, Андрей Чернов, Арман Сагынбаев, Максим Иванкин, Михаил Кульков, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов. Большинство из них — антифашисты и анархисты, которых объединяет увлечение страйкболом. В ФСБ утверждают, что все арестованные состояли в подпольной организации «Сеть» и намеревались в 2018 году во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу с помощью взрывов «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» и поднять вооружённый мятеж. Ячейки «Сети» якобы действовали в Москве, Петербурге, Пензе и Белоруссии. При этом все фигуранты заявляли, что дали признательные показания под пытками, однако их жалобы не были рассмотрены.