«Все недоделки нужно устранять». Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил отремонтированные в 2018 году «Уралстроймонтажом» дороги

Сегодня, 18 сентября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверил качество работ, которые были выполнены во время ремонта в 2018 году улиц Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького. В выездном совещании приняли участие чиновники, представители «Тагилгражданпроекта» и Службы заказчика городского хозяйства, задействованные ранее в приёмке улиц и их эксплуатации. В ходе объезда они выявили ряд недочётов: отсутствие ограждений, некачественно установленные канализационные люки, нарушение технологии возведения земляного полотна. «Уралстроймонтаж» (УСМ), который ремонтировал данный участок магистрали, должен будет устранить все замечания до 2020 года. Уже сейчас составляются дефектные ведомости.

«В прошлом году сдали большой участок от ул. Грибоедова до ул. Максима Горького. Сегодня от жителей города поступают жалобы. Все недоделки нужно устранять, поэтому подрядчику будут предъявлены соответствующие претензии», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ранее мэр обязал УСМ исправить все ошибки на улице Металлургов, которая ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Контракт с УСМ заключён до 31 декабря 2020 года. Работы по ремонту дорожного полотна, установке бордюров и устройству новых инженерных сетей на улицах были проведены досрочно. Благоустройство территорий при этом пришлось перенести на более поздние сроки. Сейчас вдоль отремонтированных дорог отсутствуют оформленные газоны, также не организованы нормальные съезды и выезды.

«Мы посмотрели, какие работы у нас входят в действующий контракт, — сказал Владислав Пинаев. — Большинство работ по контракту выполнено. Часть работ была исключена в предыдущие годы из контракта ввиду отсутствия финансирования. Это съезды и выезды, посев травы, приведение в порядок площадки, где были снесены киоски, нестационарные объекты. Нужно приводить в нормальное состояние также тротуары и опоры моста на ул. Космонавтов».

Сейчас решается вопрос, за счёт каких средств будут проведены завершающие работы.

Напомним, «Уралстроймонтаж» неоднократно переносил сроки окончания капитального ремонта дорожного полотна по Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Максима Горького. Подрядчик уверял, что строители приступили к работам по готовому проекту, в котором обнаружилась масса несоответствий реальному положению дел. В частности, говорилось о необходимости демонтажа большого количества столбов наружного освещения, опор трамвайного транспорта и проводов интернет-провайдеров. В ноябре 2018 года автомобильное и трамвайное движение по улицам Космонавтов и Быкова в торжественной обстановке открыли министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В ходе капремонта дорог УСМ было уложено 217 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, более 10 тысяч погонных метров бордюрного камня, а также 34 тысячи квадратных метров тротуарной плитки. На весь комплекс по обновлению дорог на Вые и Красном Камне было предусмотрено 784 млн рублей.