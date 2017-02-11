Врио губернатора Рязанской области назначен депутат Николай Любимов

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Рязанской области Олега Ковалёва и назначил временным исполняющим обязанности главы области депутата Госдумы Николая Любимова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причём очень ответственных. Исхожу из того, что Вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы», – сказал Путин на встрече с Любимовым.

О досрочном сложении полномочий Олега Ковалёва, занимавшего пост губернатора Рязанской области, стало известно сегодня утром. Он также сообщил, что не намерен участвовать в осенних выборах главы региона.

Отставка Ковалёва стала уже четвёртой за последний месяц. До него свои посты покинули губернатор Пермского края Виктор Басаргин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»