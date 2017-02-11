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14 Фев 2017 12:54 | Метки: Новости, Политика

Губернатор Рязанской области подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. Об отставке сообщает ТАСС. Это уже вторая за неделю и четвёртая за последний месяц отставка глав регионов.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок»,  заявил Ковалёв на заседании областного правительства.

Губернатор подвёл итоги своей деятельности на посту главы региона.

«Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет»,  отметил Ковалёв, добавив, что заявление об отставке подал на имя президента чуть более недели назад.

Также Ковалёв уточнил, что одной из причин отставки стал его возраст.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас»,  подчеркнул Ковалёв. 

Напомним, вчера о вероятной отставке Ковалёва сообщил «Коммерсантъ». 

Ранее в отставку ушли ещё три губернатора: главы Новгородской области, Бурятии и Пермского края. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»

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