Губернатор Рязанской области подал в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалёв подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. Об отставке сообщает ТАСС. Это уже вторая за неделю и четвёртая за последний месяц отставка глав регионов.

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – заявил Ковалёв на заседании областного правительства.

Губернатор подвёл итоги своей деятельности на посту главы региона.

«Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент В. В. Путин. Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет», – отметил Ковалёв, добавив, что заявление об отставке подал на имя президента чуть более недели назад.

Также Ковалёв уточнил, что одной из причин отставки стал его возраст.

«Поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас», – подчеркнул Ковалёв.

Напомним, вчера о вероятной отставке Ковалёва сообщил «Коммерсантъ».

Ранее в отставку ушли ещё три губернатора: главы Новгородской области, Бурятии и Пермского края.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Ъ»