Врио главы Хабаровского края прокомментировал расследование ФБК о дорогой недвижимости его родителей

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в эфире телеканала «Губерния» прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором сообщается, что родители политика владеют недвижимостью на общую сумму порядка 125 млн рублей. В ролике в том числе шла речь об усадьбе в Подмосковье.

«Отличный домик, мне там нравится. Я скучаю по нему. Это дом, где живут мои родители, которые, продав всё нажитое за всю свою жизнь имущество, а отцу, на всякий случай, 71 год, и они работали много за границей, вот, продав всё имущество, построили дом в Подмосковье. Там живут, внуков воспитывают. Мы регулярно их привозим… привозили. Да что там ещё обсуждать-то. Я посмотрел. Ничего интересного, как всегда, цифры из пальца. По факту, правда, дом есть, квартира есть, а как иначе», — заявил Дегтярёв (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в расследовании ФБК утверждается, что в 2013 году отец Дегтярёва, работавший гинекологом в Самаре, купил в Подмосковье участок площадью 16 соток. Алексей Навальный утверждает, что строительство загородной резиденции могло обойтись семье Дегтярёва в 70 млн рублей, а рыночная стоимость недвижимости — 100 млн рублей.

Предполагается, что средства на недвижимость Михаил Дегтярёв получил за участие в выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах в качестве технического кандидата.