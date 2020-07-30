ФБК сообщил о недвижимости семьи врио главы Хабаровского края

Фонд борьбы с коррупцией в новом расследовании рассказал о недвижимости экс-депутата Госдумы, временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва.

По данным ФБК, семья чиновника за последние несколько лет завладела участком в Подмосковье, где была построена оформленная на отца Дегтярёва усадьба, а также квартирой в Москве (оформлена на мать) и престижным автомобилем (оформлен на жену), на которые, по данным фонда, недостаточно совокупного дохода экс-депутата и его семьи.

Предполагается, что средства на недвижимость Михаил Дегтярёв получил за участие в выборах мэра Москвы в 2013 и 2018 годах в качестве технического кандидата.

«Поэтому, дорогие хабаровчане и все остальные: когда этот торговец политическим участием за деньги рассказывает вам про проплаченных участников митингов, иногородних и иностранцев, приехавших за деньги, вы его, пожалуйста, просто сразу затыкайте. Если и есть сейчас в Хабаровске иногородний жулик, который приехал за деньги, — это новый губернатор Дегтярёв», — заключает Навальный.

Напомним, протестные акции в Хабаровске начались 11 июля — после ареста и отправки в Москву губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и покушений. Жители города требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске, ежедневно выходя на улицы. Самые массовые акции проходят по субботам.

20 июля Владимир Путин уволил Фургала с должности губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его место депутата от ЛДПР Михаила Дегтярёва. После этого местные жители стали требовать отставки нового врио региона, а также президента.

Дегтярёв изначально отказывался общаться с протестующими, а поздно вечером 26 июля вышел к людям на центральную площадь Хабаровска, когда там осталось несколько митингующих. Местные жители утверждали, что на этой встрече было много подставных лиц, которые не давали задавать вопросы самым активным протестующим и журналистам.