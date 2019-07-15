Врачи скорой помощи в Орле объявили «итальянскую забастовку» из-за низких зарплат

В Орле сотрудники станции скорой помощи сегодня начали «итальянскую забастовку», протестуя против низких зарплат, рассказал Znak.com фельдшер Дмитрий Серёгин, возглавляющий местное отделение профсоюза медработников «Действие».

По его словам, с сегодняшнего дня медработники перейдут на одну ставку, отказываясь от дополнительной подработки. Смысл акции в следующем: чиновники, оглашая среднюю зарплату сотрудников «скорой» приводят цифры, не учитывая количество отработанных часов, медики же часто берут дополнительные часы, чтобы получить хоть какую-то прибавку.

«Теперь же мы не будем брать переработку, покажем, сколько получает медработник, если будет работать как обычный человек — по восемь часов», — говорит Серёгин.

По его словам, также фельдшеры собирались отказаться от выездов в недоукомплектованных бригадах.

«Согласно приказу Минздрава в бригаде ложно быть два человека — два фельдшера, либо фельдшер и медсестра. Но на деле у нас часто работает один фельдшер. В некоторых случаях он не сможет оказать помощь, например при реанимации человека нужны двое», — объясняет Серегин.

Но в итоге с этой частью забастовки медики пока решили — накануне на станцию пришли представители МВД и прокуратуры, сейчас проводится сразу пять проверок — силовики, надзорные органы и чиновники решили заняться проблемой после того, как сотрудники «скорой» рассказали о своей проблеме на «прямой линии» с президентом РФ.

«В апреле у нас произошла реорганизация — к нам присоединили Плещеевскую ЦРБ — это больница, которая обслуживала Орловский район. В результате реорганизации часть сотрудников этой больницы (примерно половина) перешли к нам. И с тех пор к нашей зоне обслуживания добавился и Орловский район. Раньше мы работали только по Орлу. Мы обратились к руководству с вопросом — в связи с тем, что к нашей зоне обслуживания добавилось ещё примерно 70 тысяч человек, будет ли увеличение зарплаты? Нам сказали, что никак не изменится», — рассказывает Серёгин.

Более того, сотрудникам скорой с этого момента нужно обслуживать ещё и психических больных — специализированные бригады психиатрической помощь работает только по городу Орлу.

«Аргументы руководства такие, что количество вызовов не увеличилось. Но тут надо понимать, что статистические данные такие, потому что один вызов в район — это два-три вызова в городе. Плюс летом нагрузка падает. Пики приходятся на осень-зиму-весну. Мы направили обращения в департамент здравоохранения, губернатору и т.д. Значительная часть коллектива подписала обращение. Прислали отписку», — рассказывает глава профсоюза.

По словам Серёгина, в других российских регионах из-за реорганизации и оптимизации медицинской системы возникают такие же проблемы.