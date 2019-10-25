Врачи Нижнего Тагила будут обследовать поступивших в СИЗО на ВИЧ-статус

В Нижнем Тагиле специалисты филиала областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом будут проводить обследование на ВИЧ всех граждан, поступивших в следственный изолятор. Кроме того, тестирование будут проходить люди в пунктах уголовно-исполнительной инспекции, куда они приходят отмечаться.

Об этом на межведомственной комиссии по ограничению распространения социально значимых инфекционных заболеваний рассказала соцработник центра Ольга Солдатова. Она отметила, что в Нижнем Тагиле зарегистрировано 5720 случаев ВИЧ-инфекции, что почти в полтора раза меньше прошлогоднего показателя. Однако специалист отмечает, что не все люди обращаются в больницу после положительного результата во время экспресс-тестирования.

«Возрастная категория 15–17 лет болеет ВИЧ-инфекциями в единичном случае. И если в возрастной группе 18–29 лет с каждым годом количество заболевших уменьшается, то высокая заболеваемость оказывается среди 30 лет и старше», — рассказала Ольга Солдатова.

Примерно те же возрастные группы чаще всего болеют половыми инфекциями, в том числе сифилисом и гонореей, а также туберкулёзом. За девять месяцев 2019 года в Нижнем Тагиле выявлено 163 случая вновь зараженных туберкулёзом, что на 18,2 процента меньше прошлогодних показателей.

«За последние три года заболеваемость падает, однако увеличивается количество случаев посмертного выявления заболевания», — говорит главный врач противотуберкулёзного диспансера № 3 Алина Бойцова.

По мнению представителя туберкулёзного диспансера, причина кроется в низком качестве профилактических осмотров и нежелании горожан самостоятельно проходить диспансеризацию.

На прошлых заседаниях межведомственной комиссии специалисты предлагали пустить в ход передвижной флюорограф. Идею поддержал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

«Сегодня у нас два флюорографа, но они стоят. Письмо в министерство здравоохранения мы направим в ближайшее время, а сейчас нам было предложено использовать флюорограф, который нам направят из области. И я надеюсь, что в скором времени мы его уже будем использовать», — ответил Суров.

Напомним, в начале октября у педагога одной из школ Нижнего Тагила диагностировали туберкулёз. Учеников экстренно направили на обследование в тубдиспансер, однако медработники не получали разрешение на проверку у родителей.