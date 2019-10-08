В школе Нижнего Тагила у педагога диагностировали подозрение на туберкулёз

В школе № 33 Нижнего Тагила учеников двух средних классов экстренно отправили на обследование в тубдиспансер. Как сообщили АН «Между строк» в управлении образования мэрии, у одного из педагогов закончился срок флюорографии и его попросили пройти процедуру снова. Снимок дал основания полагать, что 30-летний учитель химии и биологии болен туберкулёзом.

«Диагноз пока не подтверждён, — уточнили в управлении образования. — Мужчина контактировал с учениками двух классов. Он перешёл в 33-ю школу из 38-й в этом году. Имеет педагогический стаж 5 лет».

В Министерстве здравоохранения Свердловской области агентству Ura.ru заявили, что была нарушена инструкция.