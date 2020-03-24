Врачам поликлиники Минобороны в Москве поручили самим шить себе маски

Руководство основного корпуса 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в Москве поручило медперсоналу самостоятельно шить себе медицинские маски из-за их дефицита, со ссылкой на источники в медучреждении пишет РБК.

По словам собеседника издания, сотрудники центра получили такое указание на прошлой неделе — каждому отделению поручили к 23 марта сшить по 50 масок, к концу недели — ещё по 50.

«Уважаемые коллеги! К понедельнику [23 марта] чтобы было в каждом отделении сшито 50 масок, к концу следующей недели [до 29 марта] — ещё 50! В понедельник проверю каждое отделение», — говорится в сообщении замначальника центра по материально-техническому обеспечению Евгения Сластунина.

Источники подчёркивают, что медперсоналу не выделили на это ни материалов, ни времени. В центре пока никак не комментировали эту информацию.

Ранее РБК сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин распорядился привлечь к производству масок заключённых, военных и студентов — соответствующие поручения были даны профильным министерствам.

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