Врачам больницы под Режом начали сокращать зарплаты на фоне борьбы с коронавирусом

В областной специализированной больнице медицинской реабилитации «Липовка», которая находится в Режевском районе Свердловской области, издали приказ, согласно которому с апреля всех медиков переводят на 2/3 базовой части оклада, со ссылкой на Facebook депутата Госдумы Дмитрия Ионина пишет 66.ru.

«Это делает не какой-то частный предприниматель, пытающийся сэкономить на своих работниках в условиях нынешней ситуации и спасти как-то своё небольшое предприятие… Это главврач областного медицинского (!) учреждения», — написал он.

Дмитрий Ионин добавил, что главврач живет в Екатеринбурге и на рабочем месте появляется редко.

«Потому людям никто даже ничего не объяснял из руководства. Просто за март пришла зарплата в виде голого оклада. На вопрос почему, показали этот приказ», — сообщил депутат.

Также в документе говорится, что за март отменяют стимулирующие выплаты работникам, оклад которых выше МРОТ. Для тех, кто получает меньше, выплачивать премии можно в пределах 12 130 рублей.

Ионин направил депутатские запросы прокурору Свердловской области и министру здравоохранения.

Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков, комментируя ситуацию, сообщил, что ведомство не давало никаких рекомендаций по приостановке или снижению выплат, а по этой информации региональный Минздрав проведёт проверку. В больнице медицинской реабилитации «Липовка» ситуацию не прокомментировали.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее сообщал о региональных надбавках медикам на три месяца начиная с апреля: с учётом существующих зарплат он обещал врачам с высшим образованием 199 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 114,5 тысячи, младшему медперсоналу — 83 тысячи, врачам скорой помощи — 145 тысяч, фельдшерам, медсёстрам и водителям скорых — 86 тысяч.

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