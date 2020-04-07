Куйвашев подписал указ о дополнительных выплатах медикам, лечащим заражённых коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о предоставлении грантов на дополнительные стимулирующие выплаты медикам, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, сообщается на странице главы региона в Instagram.

«Особенно сложно в условиях пандемии коронавируса приходится медикам, которые, рискуя собственной жизнью, самоотверженно лечат больных. Я благодарю вас от всего сердца и решил отдельно поддержать вас. Сегодня я подписал указ о выделении грантов за особые условия труда, эти деньги будут ежемесячной прибавкой к вашей зарплате. Врачи, работающие в стационарах больниц с пациентами, заразившимися коронавирусом или с подозрением на новую инфекцию, получат по 40 тысяч рублей, средний и младший медперсонал — по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей соответственно. Врачам скорой помощи я решил выделить по 20 тысяч рублей, среднему медперсоналу — по 15 тысяч рублей, а также другим сотрудникам скорых — по 5 тысяч рублей. Врачи лабораторий, работающих, в частности, с тестами, получат по 30 тысяч рублей, средний и младший медперсонал лабораторий — по 15 тысяч рублей и по 7,5 тысячи рублей соответственно», — написал губернатор.

Средства на выплаты будут выделять из резервного фонда правительства Свердловской области. Чтобы получить грант на выплаты, больницы и медицинские учреждения должны направить в Министерство здравоохранения региона пакет документов, перечисленных в указе губернатора.

«Я знаю, вам сейчас непросто. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Мы делаем всё возможное, чтобы в больницах не было дефицита защитных средств, в том числе масок и специальных костюмов. Если у вас возникают дополнительные вопросы, вы всегда можете задать мне их лично прямо здесь, в комментариях. Я всегда на связи», — написал Куйвашев.

В России официально зарегистрировано 7497 случаев коронавируса, в Свердловской области из них — 51 случай, выздоровели 25 человек. В Свердловской области, как и в других регионах, действует режим повышенной готовности. Указом губернатора жителей попросили не выходить из дома, кроме экстренных случаев.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».