Врач-кардиолог из Нижнего Тагила спас женщину, которая потеряла сознание в электричке

Врач-кардиолог нижнетагильской ГБ № 1 Мукамил Сангинов спас женщину, которая потеряла сознание в электропоезде, следовавшем из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Пассажирка внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Кардиолог в течение полутора часов доступными средствами поддерживал работоспособность её сердечно-сосудистой системы.

Артериальное давление пассажирки резко снизилось, у неравнодушных попутчиков нашёлся тонометр и горький шоколад, чтобы поднять показатели. Общими усилиями женщину удалось привести в чувство и в стабильном состоянии передать прибывшей на железнодорожный вокзал бригаде скорой помощи. Свердловчанку госпитализировали в профильный кардиоцентр, где ей оказали необходимую помощь.

«В Екатеринбурге маму экстренно госпитализировали в кардиоцентр. Большое спасибо Мукамилу Зайниевичу за его профессионализм, внимание и доброту, которые спасли жизнь моего самого близкого человека! Радует, что у нас есть такие врачи», — поблагодарила доктора дочь спасённой свердловчанки.

Мукамил Сангинов работает в ГБ № 1 Нижнего Тагила около года, ежедневно ведёт приём горожан. При этом коллегам о произошедшем в электричке он ничего не рассказал, сообщается на сайте Минздрава Свердловской области.