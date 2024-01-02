«Впечатлений и рассказов было на пару месяцев». Необычные новогодние истории от предпринимателей

Редакция агентства новостей «Между строк» совместно со Свердловским фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) и нижнетагильским центром «Мой бизнес» в течение года рассказывала про тагильских и уральских бизнесменов. Каждая история была уникальна, любопытна и поучительна. Мы попросили предпринимателей — участников нашего проекта поделиться необычными историями, случившимися с ними в новогодние праздники.

Известный тагильский предприниматель Александр Захаров, владелец сети магазинов «Полиграфист», рассказал, как 31 декабря он спонтанно, по вдохновению решил отказаться от новогодней суеты с походами по магазинам и подготовкой праздничного стола и отправился отмечать Новый год в Москву вместе со всей семьёй.

«Заканчивался 2019 год. Суета на работе, хлопоты дома. Всё как обычно. Вопрос: как встречать Новый год? Пойти в гости, принять гостей или просто семьёй в домашнем режиме? Опять салаты строгать, горячее придумывать. А хотелось семью чем-то удивить. В последние дни декабря родилась идея отметить новый 2020 год в Москве на Красной площади. Отлично! Посмотрел билеты на самолёт — были только на 31 декабря», — делится Александр.

Казалось бы, ничего особенного — улететь в столицу 31 декабря, но каков шанс, что там удастся найти свободные номера в отеле или снять квартиру? Всё должно быть забронировано заранее. Наш герой решил не заморачиваться по этому поводу и надеялся на чудо. И оно случилось!

«Смотрю жильё. Квартиры в центре все сданы. Звоню по агентствам — и чудо! Перезванивают и предлагают квартиру на Новом Арбате по очень привлекательной цене. Видимо, кто-то отказался в последний момент. Беру! В итоге: жена в шоке, дети в восторге и в предвкушении чего-то очень необычного», — рассказывает инициатор этой авантюры.

Впопыхах 31 декабря любители приключений добрались до новогодней Москвы и успели насладиться праздником.

«Прилетели вечером. Бегом-бегом заселились. Перекусили “праздничными” бутербродами и пешком в центр. Народу на Тверской тьма. И всякая иллюминация, праздничные огни, музыка и фантастическая атмосфера праздника. Я такого грандиозного уличного шоу за всю свою жизнь не видел! Потом отправились на Красную площадь, как планировали, там тоже всё было очень круто. И конечно, впечатлил праздничный салют. Спать мы вернулись уже около пяти утра. Впечатлений и рассказов потом было на пару месяцев», — вспоминает Александр.

Он говорит, что тот Новый год они с семьёй вспоминают до сих пор с очень тёплыми и светлыми чувствами. Это был беззаботный, радостный, ещё доковидный праздник.

Создатель современной аварийно-сантехнической службы «Труба-дело» екатеринбургский предприниматель Иван Зубарев рассказал, как его команда в новогоднюю ночь не только устраняет аварийные ситуации, но и спасает людям праздник и новогоднее настроение.

«Практически с самого первого дня основания компании мы работаем даже тогда, когда все отдыхают. В дневное и ночное время мы спасаем праздничное настроение наших клиентов, устраняя аварии. В эти дни нагрузка на коммунальные сети как в развлекательных центрах, кафе, ресторанах, так и в домах особенно высока. Если авария произойдёт в ресторане, например, в будний день, то руководство может его просто закрыть на время сантехнических работ. А вот если потоп случился в праздничный день, например, во время новогоднего корпоратива, то тогда значение быстрого и качественного устранения аварии трудно переоценить. Речь ведь идёт о спасении праздника. Последние несколько лет для того, чтобы поднять людям настроение, снизить стресс и помочь пережить аварийные ситуации, наши сотрудники ездят в шапочках Деда Мороза, а иногда ещё и с бородой. Людям и сотрудникам это очень нравится», — рассказывает предприниматель.