«Эта работа требует инженерного мышления и ответственности». Бизнесмен из Екатеринбурга Иван Зубарев разрушил стереотипы о сантехниках и поднял престиж профессии

В нынешней экономической ситуации особую актуальность приобретает вопрос замещения на российском рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. Это связано с санкциями, уходом из страны иностранных компаний и разрывом сложившихся за многие годы логистических цепочек. При этом вопрос импортозамещения актуален не только для производственных предприятий, но и для сервисных компаний. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали в Екатеринбурге, поговорили с Иваном Зубаревым, создателем современной аварийно-сантехнической службы «Труба-Дело», и выяснили, как в компании оценивают перспективы освоения российского рынка, перехода на отечественные материалы и дальнейшего развития сервиса.

Иван Зубарев начал предпринимательский путь в 2006 году. В выборе направления бизнеса большую роль сыграл его отец Дмитрий Зубарев, который 20 лет проработал сантехником в ЖЭКе. В те времена за такую работу давали квартиру. В сознании обывателя тогда укрепился, и не без оснований, стереотип, что сантехники всегда грязные, небритые, с перегаром. Но отец Ивана был не таким: он хорошо знал своё дело, был профессионалом, всегда чисто выбрит, трезв, вежлив и дружелюбен с клиентами.

Создавая свою компанию, Иван одной из целей ставил повышение престижа профессии сантехника, он хотел восстановить справедливость. Закупив самое необходимое, но современное и качественное оборудование, новоиспечённый предприниматель распечатал на принтере рекламные объявления и раскидал их по почтовым ящикам. Это была первая реклама его компании.

«Контракты с первыми заказчиками, многие из которых с нами до сих пор, дело моих рук, а точнее ног. В 2006–2008 годах я проходил по 400–500 километров в месяц по Екатеринбургу. Заходил в каждый двор, магазин, кафе, на каждый цокольный этаж. Раздавал визитки, заносил коммерческие предложения — делал всё, чтобы получить первые заказы. Это и был наш первый маркетинг. Заработанные деньги вновь вкладывал в рекламу. Уже тогда старался выстраивать отношения с клиентами вдолгую, то есть ставил главной задачей не срубить побольше денег, а чтобы нас рекомендовали и обращались повторно. Никто тогда не знал наверняка, что из этой затеи вырастет. Была только МЕЧТА — наступит день, и фирменные автомобили с логотипом известной в регионе сервисной фирмы будут разъезжать по городу круглосуточно, а у компании будет самое современное оборудование и команда профессионалов», — рассказывает Иван Зубарев.

Иван не боялся грязной работы. Когда все бригады были заняты, а заказы поступали, он переодевался в рабочую одежду и сам выезжал на место аварии. За это его уважают сотрудники и заказчики.

Заработало сарафанное радио, на хорошее качество работ и сервис появился спрос, и новую компанию завалили заказами. В «Трубу-Дело» начали обращаться солидные организации. Появилась возможность закупить лучшее европейское и американское оборудование, расширить специализацию и оказывать полный комплекс сантехнических услуг, включая диагностику, монтаж и ремонт внутренних и наружных систем водоснабжения, отопления и канализации. Иван Зубарев всегда стремится к тому, чтобы компания была максимально современной и удобной для своих клиентов. У «Трубы-Дела» ещё в 2006 году появился собственный сайт, тогда как конкуренты и не думали об этом.

«С самого начала мы видели большой потенциал в автоматизации, ускорении коммуникации за счёт CRM-систем, использовании интернет-продвижения, оптимизации процессов. В этом есть прямая выгода и для клиентов: снижается общая стоимость услуг и экономится время. Например, за счёт оборудования автомобилей GPS-системами мы смогли отслеживать точное нахождение бригад и настроить логистику, стали оперативнее приезжать на заказы», — говорит бизнесмен.

Отличительная черта «Трубы-Дела» — сильная команда. По словам Ивана, к сотрудникам на входе предъявляются высокие требования. Специалисты вежливы и компетентны, работы проводят в бахилах, имеют опрятный внешний вид, ездят на чистых машинах, работают современным оборудованием. В компании не держат лентяев, тех, кто не готов развиваться, учиться и уважительно относиться к клиентам. А кто проходит жёсткий отбор, остаётся работать и зарабатывает значительно больше, чем в других компаниях. В фирме есть сотрудники, которые работают по 10 и более лет, кое-кто даже с самого основания.

В команде «Трубы-Дела» более 60 специалистов, компания работает в круглосуточном режиме, время прибытия к клиенту составляет 5–30 минут.

«Мы постоянно обучаем наших специалистов. Это касается не только профессиональной компетенции, но и смежных навыков: вежливость, клиентоориентированность, умение работать в команде… Мы не являемся управляющей компанией, мы работаем на конкурентном рынке, где выбирает клиент. И наша отличительная особенность в том, что у нас более 60% повторных обращений. Наша работа похожа на работу хирурга, потому что нам нужно устранить аварию оперативно и качественно. Неправильно смонтированные трубы могут повлечь за собой колоссальный ущерб. Эта профессия требует от специалиста полной самоотдачи, собранности и внимательности. Сантехник — это призвание. Специалист должен любить свою работу, любить работать руками, это очень важно. К нам в компанию приходят мотивированные специалисты, готовые зарабатывать, и мы им такую возможность даём», — отмечает Иван.

За 16 лет работы компания не раз сталкивалась с трудностями. Во время кризиса 2008 года Иван так верил в успех, что не задумываясь продал свою квартиру, чтобы выполнить обязательства, сохранить команду и дать дополнительный импульс развитию. Следующими испытаниями были падение рынка в 2014 году и коронавирус в 2020-м. Во время пандемии пришлось снизить затраты и ввести новую услугу — дезинфекцию помещений. Очередным вызовом для «Трубы-Дела» стал уход из страны иностранных компаний.

«Так сложилось, что расходные материалы и комплектующие для дорогостоящего импортного оборудования и инструментов, которые производили западные предприятия, либо ушли с рынка, либо стали стоить в 3–4 раза дороже. Мы подсуетились, проверили наличие необходимых деталей на складах, выкупили всё, что нашли, а потом начали искать российских и китайских производителей. Очень быстро наши поставщики адаптировались, поэтому мы не столкнулись с нехваткой расходных частей, работать не прекращали. Большинству комплектующих мы быстро нашли аналоги, а уникальные запасные запчасти мы отвозим на заводы, где нам изготавливают их точные копии уральские мастера с золотыми руками», — рассказывает предприниматель.

Цель «Трубы-Дела» — стать лидером на рынке сервисных услуг России, пройдя трансформацию от обычной сантехнической службы к современной сервисной компании.

Иван планирует расширять бизнес. В этом году он открывает офисы в Москве и Алма-Ате.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».