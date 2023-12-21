«У кого-то есть хобби — рыбалка, и он тратит деньги на удочки. А я получаю большое удовольствие от искусства». Владелец сети «Полиграфист» Александр Захаров — об успехе в бизнесе, благотворительности и поддержке от СОФПП

Известный тагильский предприниматель Александр Захаров уже более 30 лет успешно ведёт в городе свой бизнес, а его магазины «Полиграфист» знакомы всем жителям Нижнего Тагила. Журналистка АН «Между строк» пообщалась с бизнесменом и узнала, как добиться успеха в сфере торговли канцелярскими товарами, почему он занимается благотворительностью, а также какую роль в его деятельности сыграли инструменты поддержки от нижнетагильского центра «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Начиналось всё более 30 лет назад, когда, окончив вуз и поработав сначала по распределению на НТМК, а потом на «Нижнетагильской обувной фабрике» в должности замдиректора, Александр организовал кооператив «Партнёр» и занялся выпуском бланков бухгалтерской отчётности, которые были очень востребованы на рынке. В 1999 году компания сменила название на «Полиграфист-НТ».

«Название “Полиграфист” к нам пришло, когда мы работали как типография. В то время у всех организаций был большой запрос на покупку бухгалтерских бланков. А с середины 1990-х, когда начали появляться новые малые предприятия, спрос увеличился ещё в несколько раз. Так мы работали в формате производственной организации, выпускающей бумажную продукцию, несколько лет», — рассказывает Александр Захаров.

С появлением компьютеров и копировальной техники бизнесмен понял, что надо развивать другое направление в бизнесе, и не прогадал. Он отказался от формата типографии и открыл магазины канцелярских товаров.

«С приходом компьютеров мы столкнулись с тем, что наш товар больше не нужен. Это понимание шло постепенно. Мы всегда параллельно продавали канцелярские товары, но разнообразия в продукции не было. Скрепки железные, линейки деревянные, такой нехитрый набор. И вот на каком-то этапе мы обнаружили, что товарооборот канцелярских товаров стал превышать оборот бумажных бланков», — делится предприниматель.

Александр Захаров отмечает, что на протяжении долгого времени хорошим подспорьем являются инструменты поддержки от нижнетагильского центра «Мой бизнес», он сотрудничает с фондом уже более 15 лет. Несколько лет назад бизнесмен решил приобрести в лизинг грузовой автомобиль и обратился в фонд, где ему была оказана поддержка в виде оплаты первоначального взноса. Кроме того, компания регулярно берёт в фонде займы по льготным ставкам.

«Мне нравится сотрудничать с “Моим бизнесом”. Программа займов с лимитом до 5 млн рублей по выгодной ставке Центробанка, с льготными условиями очень удобна для нашей компании. Нам не нужны огромные суммы, а предоставленный кредит очень хорошо дисциплинирует. Когда есть выбранный тобою график платежей, всегда знаешь, что ко дню платежа должна быть сумма на выплату займа. Сейчас у нас четыре действующих кредита от фонда и мы ждём пятый», — рассказывает предприниматель.

Сегодня компании «Полиграфист» принадлежит четыре магазина в разных районах города, где трудятся 32 сотрудника. Многие из них работают с Александром Захаровым уже больше 20 лет. Бизнес не стоит на месте, «Полиграфист» занимается не только розничной торговлей канцелярскими товарами, но и ведёт деятельность по корпоративному обслуживанию предприятий, являясь официальным дилером компании «Самсон».

Предприниматель признаётся, что, занимаясь бизнесом, он находит время и для благотворительных проектов. С 2007 года Александр Захаров вместе с тагильским художником Николаем Грачиковым учредили художественный фонд «Коллекция». С тех пор работы нижнетагильских авторов представлялись фондом на разных выставках в Центральном доме художника в Москве, Нижнетагильском центре «Мой бизнес» и в Ельцин Центре.

«У кого-то есть хобби — рыбалка, человек на удочки деньги тратит. У другого — охота. А я получаю большое удовольствие от искусства», — делится Александр Захаров.

Успеху в бизнесе, которым Александр занимается более 30 лет, по его словам, способствовал ряд факторов. Прежде всего то, что он пришёл на рынок одним из первых и занял свою нишу. В этом было большое преимущество. А также то, что значительную часть вырученных средств предприниматель всегда тратил на развитие бизнеса, в этом его приоритет. Александр Захаров отмечает, что именно такой подход позволил построить успешную и стабильную компанию.